Gossip U&D/ Sara di nuovo insieme con Francesco Monte dopo l'addio a Luigi : Potrebbe esserci del tenero tra Sara Affi Fella e Francesco Monte, entrambi ex protagonisti di Uomini e donne? E' questo l'ultimo rumors di questa calda estate italiana che impazza sul web e sui social e che sta facendo discutere tutti gli appassionati della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. In queste ore, infatti, Sara e Francesco Monte sono riapparsi 'in coppia' sui social ed ecco che subito si è ipotizzato un possibile flirt in ...

Gossip U&D/ Gemma e Giorgio - si riaccende la passione : 'C'è qualcosa di speciale tra noi' : Colpo di scena tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, la coppia storica di Uomini e donne trono over, che ancora oggi continua ad appassionare milioni di spettatori, occupando le prime pagine di tutti i settimanali di Gossip. Le ultimissime sulla coppia arrivano dalla rivista 'Nuovo Tv', che proprio questa settimana ha sfornato il 'colpaccio', rivelando che tra i due protagonisti del trono over potrebbe esserci al più presto un netto ...

Gossip/ Nilufar e Giordano : dopo U&D potrebbero sbarcare a Temptation Island VIP : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi nel cast di Temptation Island VIP? Questa è la domanda che si stanno facendo i fan della coppia nata a Uomini e donne da quando il sito 361Magazine ha messo in rete la notizia sulla presunta partecipazione dei due al reality sulle 'tentazioni d'amore'. [VIDEO]Stando alle indiscrezioni che ha raccolto il blog di Alfonso Signorini, l'ex tronista napoletana a la sua dolce meta' sarebbero vicinissimi alla ...

Gossip U&D - accuse di Sara contro Luigi : 'L'amore è un'altra cosa - ha giocato sporco' : Sara Affi Fella torna a parlare dopo la fine della sua storia d'amore con Luigi Mastroianni. L'ex tronista di Uomini e donne ha deciso di raccontarsi in esclusiva sulle pagine del magazine della trasmissione di Canale 5, dove era nato il suo amore con Luigi. La Affi Fella ha puntato il dito contro il suo ormai ex fidanzato [VIDEO], accusandolo di aver raccontato solo bugie e di aver 'giocato sporco' nei suoi confronti, aggiungendo poi che non ...

Gossip U&D - Ida e Riccardo si sarebbero lasciati : l'addio della coppia sui social : Tra le coppie protagoniste di Temptation Island 2018 vi sono anche Ida e Riccardo, protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e donne. I due hanno deciso di mettersi in gioco sebbene il loro amore fosse nato da pochissimo tempo ed ecco che in queste settimane si sono trasferiti in Sardegna, dove sono state registrate le cinque nuove puntate di questa edizione. A quanto pare, però, le cose tra Ida e Riccardo non sarebbero andate nel migliore dei ...

U&D Gossip / Mario Serpa in ospedale - l'annuncio social : 'Tutto regolare' : Brutte notizie per l'ex corteggiatore ed ex fidanzato di Claudio Sona. Mario Serpa ha annunciato attraverso il profilo Instagram di essere finito in ospedale. Il giovane opinionista del trono classico di Uomini e Donne [VIDEO]ha pubblicato su Stories una foto ritraente il braccialetto identificativo che gli è stato fatto indossare al momento dell'accettazione al pronto soccorso. Il trentaduenne ha contestualmente tranquillizzato i suoi fan ...

Gossip U&D/ Ida e Riccardo non si seguirebbero più su Instagram dopo Temptation Island : Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e donne non si seguono più su Instagram: è questa la notizia che sta impazzando sui siti di GOSSIP da quando sono terminate le registrazioni dell'edizione di Temptation Island 2018 alla quale hanno partecipato i due. A notare il gelo che è calato tra i protagonisti del Trono Over, sono stati alcuni loro attenti fan: al rientro a casa dopo la fine del reality, il pugliese e la parrucchiera hanno smesso ...

Gossip U&D : Giulia De Lellis - furibonda dopo le foto hot in Sardegna - attacca sui social : Il settimanale Chi in edicola il 4 luglio, pubblica in esclusiva degli scatti bollenti [VIDEO] che ritraggono Giulia De Lellis e Andrea Damante durante un weekend romantico in barca in Sardegna. Le immagini testimoniano come tra la coppia sembri sia tornata l'armonia di un tempo, dopo che i due si erano lasciati qualche mese fa. Tra gli scatti pubblicati dal settimanale, ci sono delle immagini in cui compare la De Lellis in topless e che hanno ...

Gossip U&D/ De Lellis in topless : il bacio appassionato con l'ex fidanzato in Sardegna : Sorprendente ritorno di fiamma per la coppia più famosa e chiacchierata del trono classico di Uomini e Donne [VIDEO] il noto people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Parliamo di Giulia De Lellis e Andrea Damante i quali, dopo un lungo periodo di crisi, sembrerebbero aver ritrovato non solo l'amore ma anche la passione. l'ex tronista veronese e la giovanissima ex opinionista di 'Pomeriggio 5' la trasmissione di Barbara D'Urso hanno ...

Gossip U&D/ Andrea e Giulia paparazzati in barca - tra topless ed effusioni roventi : Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno ripreso a frequentarsi dopo un periodo di lontananza: è questa la notizia principale che offre il settimanale di GOSSIP Chi nel suo numero in uscita mercoledì 4 luglio. Pubblicando le foto della vacanza che i due ex di Uomini e Donne si sono concessi in Sardegna pochi giorni fa, la rivista conferma il riavvicinamento dei Damellis, ma non il ritorno di fiamma ufficiale. Il dj, intervistato dopo le immagini ...