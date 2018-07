Golf – Scottish Open | Pavan recupera | Gagli perde terreno

Golf - European Tour 2018 : Jens Dantorp si porta al comando dello Scottish Open. Classifica corta : Moving day che si è confermato tale allo Scottish Open, prova delle Rolex Series che precede di una settimana l’Open Championship, terzo Major dell’anno per il quale sono a disposizione tre posti per i primi tre giocatori non ancora qualificati. Il favorito per uno di questi pass è al momento lo svedese Jens Dantorp, che con un giro in 68, due sotto il par, si è portato al comando della Classifica con -13. Decisivi, nel suo round, ...

Golf – Scottish Open : Rock nuovo leader - Gagli e Pavan in corsa : Eurotour: nello Scottish Open restano in corsa Gagli e Pavan. L’inglese Robert Rock nuovo leader. Out E. Molinari, Manassero, Bertasio e Paratore Andrea Pavan (70 66) e Lorenzo Gagli (70 66), 50.i con 136 (-4) colpi, sono rimasti in gara nell’Aberdeen Standard Investments Scottish Open, quinto degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi di sette milioni di dollari, in svolgimento sul percorso del Gullane GC ...

Golf - European Tour 2018 : c’è Robert Rock al comando dello Scottish Open. Solo Pavan e Gagli superano il taglio : Robert Rock guida la classifica dello Scottish Open dopo il secondo giro. Il Golfista inglese comanda con il punteggio di -13, maturato grazie a un ottimo giro in 63 colpi. Anche oggi le condizioni sono state favorevoli a Gullane, con score molto bassi. Rock ha fatto segnare sette birdie, cinque dei quali nelle prime nove, ma soprattutto non ha ancora perso un colpo nel torneo. Ad eguagliare questo dato è andato vicino lo svedese Jens Dantorp, ...

Golf – Scottish Boys Under 16 Open Championship : vittoria per l’azzurro Cristoni : L’italiano Matteo Cristoni ha vinto lo Scottish Boys Under 16 Open Championship l’azzurro Matteo Cristoni si è imposto con 275 (69 70 69 67, -9) colpi nello Scottish Boys Under 16 Open Championship disputato al Fortrose & Rosemarkie Golf Club (par 71), a Fortrose in Scozia. Con un ottimo giro finale, sottolineato da un 67 (-4) miglior score di giornata, ha superato il gallese Connor Owen (277, -7), il francese Martin Couvra ...

Golf – Scottish Open : italiani a metà classifica - Luke List al comando : Eurotour: nello Scottish Open Edoardo Molinari e Manassero a metà classifica. Guida la graduatoria lo statunitense Luke List con Rickie Fowler secondo a un colpo Edoardo Molinari e Matteo Manassero sono al 45° posto con 68 (-2) colpi nell’Aberdeen Standard Investments Scottish Open, quinto degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi di sette milioni di dollari, in svolgimento sul percorso del Gullane GC (par ...

Golf - European Tour 2018 : equilibrio nel primo giro dello Scottish Open. Luke List in testa - bene Manassero ed Edoardo Molinari : È iniziato oggi, sul percorso del Gullane Golf Course, lo Scottish Open, prova del circuito delle Rolex Series dello European Tour ma soprattutto test generale in vista dell’Open Championship di settimana prossima. L’evento scozzese, infatti, riserverà ai primi tre non ancora qualificati, il pass per il terzo Major dell’anno. In pole per uno di questi posti c’è l’americano Luke List, scattato meglio dai blocchi nel ...

Golf - European Tour 2018 : Justin Rose e Patrick Reed le stelle dello Scottish Open. L’Italia ci prova con sei alfieri azzurri : Un parterre de rois si sfiderà in occasione dell’Aberdeen Standard Investments Scottish Open, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, che andrà in scena tra giovedì 12 e domenica 15 luglio sul percorso par 72 del Gullane Golf Club di East Lothian. I migliori atleti del panorama mondiale effettueranno le prove generali in vista del The Open Championship, terzo Major stagionale, che catalizzerà l’attenzione durante ...

Golf - Scottish Open : Francesco Molinari tra i favoriti del torneo - sei azzurri in gara : Si gioca lo Scottish Open aspettando l’Open Championhip. In campo sei azzurri, Francesco Molinari tra i favoriti Francesco Molinari, dopo lo straordinario successo nel Quicken Loans National a cui è seguita una settimana di sosta, torna in campo nel John Deere Classic (12-15 luglio), gara del PGA Tour che si svolge al TPC Deere Run di Silvis nell’Illinois. Il torinese sarà tra i favoriti in un contesto in cui difende il titolo Bryson ...