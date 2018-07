Giuseppe Conte | Renato Farina | da premier ad Arlecchino | torna a fare il professore

Filippo Facci contro Giuseppe Conte : perché ti meriti uno come Rocco Caslino : Ah, vita infame, starsene rinchiusi mentre il sole spacca le pietre, e a che fare? A commentare le gesta di Rocco Casalino, dico, Rocco Casalino: come se l'attuale portavoce del presidente del ...

Giuseppe Conte - il documento dell'Istituto Cattaneo conferma : non conta nulla : Conte non conta, adesso lo dicono anche i numeri. Che il presidente del Consiglio rischiasse di restare "schiacciato" sotto il peso dei suoi vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, lo sospettavano tutti.

Diciotti - la rabbia di Sergio Mattarella contro Giuseppe Conte : il premier deve farsi sentire : Tutti furibondi per il caso della Diciotti. In primis Matteo Salvini , che dal Viminale fa filtrare 'stupore' per l'intervento di Sergio Mattarella che ha favorito lo sbarco degli immigrati. E, ...

Giuseppe Conte - presidente del Consiglio dei ministri - : 'Sta per iniziare lo sbarco dei migranti che sono a bordo della nave Diciotti - ... : Il primo ministro italiano, avvocato Giuseppe Conte, in una nota su Facebook specifica : 'Sta per iniziare lo sbarco dei migranti che sono a bordo della nave Diciotti, ancorata nel porto di Trapani. ...

Luigi Di Maio - il piano diabolico di Giuseppe Conte : come farà crollare il vicepremier : Negli archivi degli osservatori politici si fa fatica a trovare un caso come quello che sta mettendo in crisi il decreto dignità di Luigi Di Maio. come riporta il Tempo, dai tecnici di palazzo Chigi è ...

Giuseppe Conte - una furia con Di Maio per le foto di Casalino su 'Chi' : Secondo Dagospia, il premier Giuseppe Conte si sarebbe formalmente lamentato col suo vice Luigi Di Maio per le foto apparse sul settimanale 'Chi' , quelle che ritraggono il suo portavoce Rocco ...

Giuseppe Conte : "Presto sarà ridimensionata la presenza italiana in Afghanistan" : "Continuiamo a mantenere una presenza" ma prefiguriamo "un ridimensionamento" della presenza italiana in Afghanistan "che annunceremo quanto prima, nella consapevolezza che le missioni esprimono un valore strategico che non possiamo trascurare". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine del vertice Nato a Bruxelles. Conte ha anche annunciato che l'Italia sta organizzando per l'autunno una conferenza sulla Libia.Il ...

Giuseppe Conte : “Da immigrazione pericoli per terrorismo e arrivo foreign fighters. Con Salvini linea comune” : Tra il premier Conte e il ministro dell'Interno Matteo Salvini c'è una linea comune per quanto riguarda le politiche migratorie e di pubblica sicurezza: "Rafforzare la sicurezza dei cittadini cittadini italiani ponendo al centro del Vertice il fatto che non possiamo essere lasciati soli", ha dichiarato Salvini al termine del vertice con il presidente del Consiglio.Continua a leggere

Giuseppe Conte - la frase del premier che condanna l'Italia : perché ha sbagliato mestiere : Dopo giorni di silenzio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è ricomparso all'improvviso con una lunga intervista su La Stampa che avrebbe dovuto chiarire la posizione del capo del governo sui ...

Giuseppe Conte - la gaffe su Twitter : sbaglia a scrivere Independence Day. Poi riscrive il tweet : Sarà il caldo di questi giorni, sarà la radice italiana che rischia di confondere, sarà quel che sarà, fatto sta che l’errore del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte non è passato inosservato. Il premier ha infatti twittato per ricordare il 4 luglio, giorno in cui gli Stati Uniti festeggiano l’Indipendenza: “I più sinceri auguri per la Festa dell’Indipendenza a tutto il popolo americano. Italia e USA sono uniti da uno ...

Giuseppe Conte - il retroscena : 'Non ci lasciano alternative - un prezzo altissimo'. Brennero - viene giù l'Europa : ... che spera forse in un altro scontro frontale, come quello con le Ong, per obbligare l'Europa a intervenire e cambiare la sua politica sui migranti, ma di sicuro terrorizza Giuseppe Conte . Il ...

Decreto Dignità - Luigi Di Maio nell'angolo. Giuseppe Conte trema - la minaccia della fiducia : La Lega e Matteo Salvini hanno espresso con fermezza le loro perplessità su misure che rischiano di mettere in grave difficoltà il mondo delle imprese. E ora che la discussione si sposta dal ...

Donald Trump vedrà Giuseppe Conte : gli chiederà di fare uscire l'Italia dall'Ue - come con Macron? : Donald Trump lo farà anche con Giuseppe Conte ? Quando in aprile incontrò Emmanuel Macron a Washington parlò molto dell' Unione europea a suo avviso 'più pericolosa della Cina'. Si riferiva in ...

Giuseppe Conte critico sui dazi - Sergio Mattarella gli fa da sponda : asse contro Di Maio e Salvini? : E' vero che il premier Giuseppe Conte è compresso tra i due leader politici Matteo Salvini e Luigi Di Maio ma è riuscito comunque a tenersi alcuni spazi di manovra autonomi grazie anche alla sponda di ...