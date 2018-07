GIORNATA DEL GAY PRIDE AL CAMPO ESTIVO DELL' ASILO Ultime notizie Casalecchio

Vela – Trofeo Alpe del Garda - vento leggero nella seconda GIORNATA di regate : Il Trofeo Alpe del Garda continua a Campione: prova con aria più leggera nella seconda giornata di regate Regata 5 per il Day 2 del Trofeo Alpe del Garda co promosso da Circolo Vela Gargnano e UniVela Sailing. Una prova con aria più leggera rispetto alle 4 della prima giornata. In classifica non cambia quasi nulla. In testa restano Giovanni Boletti e Nicola Torchio della Società Canottieri Garda che precedono Nicolò Codeghini ed Edoardo ...

Il 14 luglio si celebra la prima GIORNATA mondiale dello scimpanzé - : Lo rende noto il Jane Goodall Institute Italia, l'associazione no-profit che festeggerà l'evento insieme agli altri istituti Jane Goodall sparsi nel mondo e a molti altri attivisti e organizzazioni

Prima GIORNATA mondiale dello scimpanzé - Jane Goodall : "Amo anche il loro lato oscuro" : Oggi si celebra la Prima Giornata mondiale dello scimpanzé. È stata scelta come data il 14 luglio poiché è il giorno in cui l'etologa Jane Goodall, fondatrice dell'Istituto Jane Goodall e messaggero di pace Onu, iniziò la sua ricerca pionieristica sugli scimpanzé in quello che oggi è il Gombe Stream National Park in Tanzania, uno degli ultimi santu...

Sulla graticola per il Palagiustizia di Bari - l'assenza e poi lastentata difesa. La GIORNATA da incubo del ministro Bonafede : Si potrebbe dire di essere di fronte a un caso di legge del contrappasso quando dai banchi delle opposizioni si sente urlare "Onestà e onestà". E questa volta gli scranni dell'Aula di Montecitorio non sono occupati dal Movimento 5 Stelle e nei banchi del governo non c'è il Pd. Bensì è l'esatto opposto. Tutto ciò succede quando l'emiciclo della Camera sta esaminando il decreto legge che dispone il ...

Arriva la prima GIORNATA mondiale dello scimpanzé : Manca poco: il prossimo sabato, 14 luglio, si celebra la prima Giornata mondiale dello scimpanzé (World Chimpanzee Day). Lo rende noto il Jane Goodall Institute Italia, che celebrerà l'evento insieme agli altri istituti Jane Goodall sparsi nel mondo e a molti altri attivisti e associazioni. Il 14 luglio, ricorda l'associazione in una nota, è il giorno in cui l'etologa e naturalista inglese Jane Goodall – fondatrice del ...

Si è mosso in territorio positivo il comparto del commercio in Italia - +2 - 35% - - GIORNATA euforica per MARR - +3 - 81% - : Mette il turbo il settore vendite al dettaglio Italiano che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell'EURO STOXX Retail, che mostra un timido +0,5%, e chiude a quota 528,82.

Vitalizi - sì della Camera al taglio. Di Maio : «GIORNATA storica» : «La voce dell'Italia in Europa si sentirà forte e chiara» perché «il problema principale in Italia sono lavoro ed economia e questo è il momento in cui si trovano le risorse per fare il reddito di ...

Testimonianze - spettacoli e buffet per la GIORNATA mondiale del rifugiato : OSTUNI - Il 20 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale del rifugiato, appuntamento annuale voluto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha come obiettivo la ...

Inclusione e innovazione sociale hanno caratterizzato i lavori della seconda e ultima GIORNATA dell'evento annuale del POR FSE Sardegna 2014-... : Gli Avvisi 'Cumentzu', 'CARPEDIEM' e 'Diamante Impresa' sono rivolti a figure che desiderano affacciarsi nel mondo del lavoro oppure richiedono particolari tutele. Le misure saranno seguite da una ...

Atletica - Mondiali U20 2018 : Zabarino e Visca in finale nel giavellotto. Tutti i risultati della prima GIORNATA : A Tampere (Finlandia) sono iniziati i Mondiali U20 2018 di Atletica leggera. giornata positiva per l'Italia soprattutto grazie a Sara Zabarino e Carolina Visca che si qualificano alla finale del tiro del giavellotto con la prima e la seconda misura (53.99 e 53.49). La piemontese e la romana torneranno in pedana per puntare alle medaglie. Elisa Coiro, già ribattezzata guerriera dai capelli rossi, si è qualificata alle semifinali degli 800 ...

Camila Giorgi contro Serena Williams : la partita punto per punto - Diretta agGIORNATA alle 17 : 26 del 10 luglio 2018 : 17:26Serena Williams tiene il servizio a zero e si porta sul 4-2,17:23Tiene il servizio la Giorgi che adesso è sotto 2-3,17:19Serena Williams prende il largo e va sul 3-1,17:16Serena Williams trova il ...

GIORNATA IDEALE PER UN MATRIMONIO - CIELO/ Info streaming del film di Donald Rice (oggi - 9 luglio 2018) : GIORNATA IDEALE per un MATRIMONIO, il film in onda su CIELO oggi, lunedì 9 luglio 2018. Nel cast: Felicity Jones e Elizabeth McGovern, alla regia Donald Rice. La trama del film nel dettaglio