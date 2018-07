Gioco d’Hazard | il Belgio spinge giù dal podio l’Inghilterra

sportfair

: Il #Decretodignita non fermerà il gioco d'Hazard ?? #bel #ENG #WorldCup - AlexMilone : Il #Decretodignita non fermerà il gioco d'Hazard ?? #bel #ENG #WorldCup - strapiero : Sono contento che sia uscito il Belgio, sono contrario al gioco d'Hazard. - GemelliGuidonia : Sempre piaciuto il gioco d’Hazard. #FranciaBelgio #FifaWorldCup2018 #WorldCup2018 #WorldCup -

(Di sabato 14 luglio 2018) Non c’è partita a San Pietroburgo, ildomina in lungo e in largo l’Inghilterra: Meunier e Hazard regalano uno storico terzo posto ai ‘Red Devils’ Una vittoria dal sapore speciale, un 2-0 che profuma di storia per il, che sale per la prima volta suliridato. Gli uomini di Roberto Martinez stendono senza problemi un’Inghilterra irriconoscibile e si prendono il terzo posto ai Mondiali di Russia 2018, torneo in cui Hazard e compagni avrebbero meritato molto di più. Fabio Ferrari/LaPresse Sette partite e sei vittorie per i ‘Red Devils’, fermati solo dalla testata di Umtiti in semifinale. Un colpo troppo duro da mandare giù per una squadra bellissima, capace di eliminare nientemeno che il Brasile di Neymar e Coutinho. Nel momento topico però qualcosa si è inceppato, un granellino di polvere sull’ingranaggio ed ecco che ...