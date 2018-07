Ginnastica | Italia juniores in trionfo | demolite Francia e Gran Bretagna in amichevole

Ginnastica - Europei 2018 : che Italia vola a Glasgow? Certezza Mori - dubbi Meneghini - ritorno Maggio. Osare Busato? : Mancano meno di tre settimane agli Europei 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per quanto riguarda il settore femminile). L’Italia proverà a essere assoluta protagonista nella rassegna continentale che si svolgerà all’SSE Hydro dove ormai tre anni fa conquistammo il pass per le Olimpiadi di Rio 2016 attraverso i Mondiali: la nostra Nazionale si sta preparando in vista del primo ...

Ginnastica - Villa e Iorio : il futuro dell’Italia. Busato e Maggio - che ritorni. Mori guerriera - Ricciardi sorpresa - Meneghini in crisi. E per gli Europei… : Alla Play Hall di Riccione si sono disputati i Campionati Italiani 2018 di Ginnastica artistica. Non sono mancate le emozioni nella nota località balneare in provincia di Rimini con tante sorprese e rivelazioni, oltre a conferme e criticità. L’Italia chiude il weekend più importante entro i confini nazionali e si lancia verso gli Europei, in programma a inizio agosto a Glasgow. Di seguito gli spunti emersi nel fine settimana. GIOVANI, IL ...

Ginnastica - Campionati Italiani 2018 : Finali di Specialità. Busato e Maggio - ritorno vincente. Sigillo Mori al libero - Villa top agli staggi : Alla Play Hall di Riccione si sono disputate le Finali di Specialità dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. Nella nota località balneare in provincia di Rimini sono stati assegnati i dieci titoli sui singoli attrezzi. VOLTEGGIO (femminile) – Successo scontato di Sofia Busato che si veste di tricolore dopo un anno dal brutto infortunio di Cluj-Napoca. La comasca non aveva sostanzialmente concorrenza, commette una ...

LIVE Ginnastica - Campionati Italiani : Finali di Specialità in DIRETTA. Busato - Villa - Maggio e Mori vincono i tricolori : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. Alla Play Hall di Riccione si assegnano i dieci tricolori sui vari attrezzi: si preannuncia un lungo pomeriggio in cui lo spettacolo non mancherà, ci sarà davvero da divertirsi. Sofia Busato è la grande favorita al volteggio, alle parallele si preannuncia il duello tra Giorgia Villa ed Elisa Iorio con Alice ...

Ginnastica - Campionati Italiani 2018 : oggi le Finali di Specialità. Chi vincerà i tricolori? Tutte le favorite e le outsider : oggi pomeriggio (dalle ore 16.00) si disputeranno le Finali di Specialità dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. Alla Play Hall di Riccione si assegneranno i titoli sui vari attrezzi, vediamo nel dettaglio chi sono le favorite e come potrebbero svilupparsi le gare VOLTEGGIO: Sofia Busato è la super favorita della vigilia. La comasca, tornata a eseguire i due salti dopo più di un anno dall’infortunio di Cluj-Napoca, ...

Ginnastica - Campionati Italiani 2018 : le pagelle. Giorgia Villa - show tricolore! Iorio di cuore - Ricciardi sorpresa - Meneghini in crisi : Alla Play Hall di Riccione si è disputato il concorso generale individuale dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. Di seguito le pagelle delle atlete di punta impegnate in pedana nella nota località balneare in provincia di Rimini. Giorgia Villa: 9. Campionessa d’Italia con pieno merito al termine di una mattinata da incorniciare per la 15enne, bravissima a tenere il testa a testa con Elisa Iorio per due rotazioni e ...

Ginnastica - Campionati Italiani 2018 : oggi le Finali di Specialità. Programma - orario d’inizio - tv e streaming : come seguirli (8 luglio) : oggi domenica 8 luglio si disputano le Finali di Specialità ai Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. Alla Play Hall di Riccione si assegnano ben dieci titoli (quattro femminili e sei maschili): ci aspetta una giornata ricca e impegnativa dalle ore 16.00, lo spettacolo non mancherà. I concorsi generali individuali di ieri sono valsi anche come qualificazione per gli atti conclusivi sugli attrezzi, oggi i migliori otto ...

Ginnastica - Ludovico Edalli Campione d’Italia! Tris tricolore nell’all-around - battuti Russo e Garza : Ludovico Edalli è il nuovo Campione d’Italia nel concorso generale individuale. Alla Play Hall di Riccione, il Ginnastica bustocco è riuscito a fare la differenza e ha conquistato il tricolore per la terza volta in carriera dopo quelli del 2013 e 2015. Un’affermazione ampiamente meritata per il 24enne che in questo momento è indubbiamente il migliore generalista nel panorama nazionale. Ludovico, che in carriera vanta anche la ...

Giorgia Villa - il volto dolce della Ginnastica azzurra. Campionessa d’Italia - un futuro dorato tra tecnica ed emozioni : Giorgia Villa raffigura al meglio la ginnastica nazionale, una ragazza moderna che ha saputo interpretare al meglio gli sviluppi della Polvere di Magnesio e che oggi con pieno merito si è consacrata Campionessa d’Italia. Il volto della ginnastica artistica ha le sembianze di questa dolce ragazza di quindici anni, una micidiale classe 2003 di Ponte San Pietro che si è presa lo scettro nel concorso generale per la prima volta in carriera. La ...

Ginnastica - Campionati Italiani 2018 : le qualificate alle Finali di Specialità. Busato - Iorio - Grisetti e Villa in testa : Oggi si è disputato il concorso generale individuale dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. Alla Play Hall di Riccione ha trionfato Giorgia Villa davanti a Elisa Iorio e Sara Ricciardi. La gara odierna serviva anche come qualificazione alle Finali di Specialità di domenica. Di seguito tutte le ginnaste che domani torneranno in pedana e lotteranno per i tricolori sui vari ...

Ginnastica - Giorgia Villa CAMPIONESSA D’ITALIA! Show della fatina - Iorio deve abdicare. Meneghini cade - bene Busato e Mori : Giorgia Villa vola come una Fata, incanta con tutta la sua classe, conferma di essere uno dei migliori prospetti del nostro movimento e si laurea CAMPIONESSA d’Italia per la prima volta in carriera. Alla Play Hall di Riccione, la micidiale classe 2003 piazza una sua zampata stellare e conquista il tricolore nel concorso generale individuale al termine di una gara di assoluto spessore tecnico che la consacra definitivamente: oggi la ...