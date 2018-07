Gilberto Gil torna in Italia con tre appuntamenti imperdibili

Rimini - Agostiniani : mercoledì "Scienza e libertà". Lezione di Gilberto Corbellini : ... lo spirito critico, la disponibilità alla verifica, lo scambio di idee, Corbellini denuncerà il pericolo che può derivare da un crescente controllo sulla scienza mosso da istanze etico-politiche ...

Tre date in Italia per Gilberto Gil a quarant'anni da Refavela 40 : Gilberto Gil torna a luglio per tre appuntamenti in Italia per far rivivere, a quarant'anni di distanza dalla pubblicazione, il celebre album Refavela 40, accompagnato da una band arrangiata e diretta ...

