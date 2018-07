Ghostly Matter | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

: Realizzato da una sola persona, Ivan Porrini, Ghostly Matter è un nuovo Metroidvania 2D in salsa horror. Leggete la… - spaziogames : Realizzato da una sola persona, Ivan Porrini, Ghostly Matter è un nuovo Metroidvania 2D in salsa horror. Leggete la… - Gamestormit : ? Ghostly Matter da oggi disponibile in esclusiva su Steam per piattaforma PC ?? -

(Di sabato 14 luglio 2018) Con il passare degli anni la tecnologia in ambito videoludico si è evoluta notevolmente, siamo passati dagli 8 e 16 bit ad un comparto grafico realistico, grazie a potenti motori grafici come l‘Unreal Engine 4, eppure ci sono sviluppatori convinti che che gli 8 o 16 bit possano ancora fare la differenza, con giochi in cui il comparto grafico non è tutto ma il potenziale risiede nell’insieme, come dargli torto?Con questa premessa quest’oggi vogliamo parlarvi dicon la nostra, un nuovo pixel art game uscito su Steam qualche giorno fa, distribuito da Milestone, autrice di titoli sportivi come Moto Gp (giusto per citarne qualcuno), che abbiamo avuto modo di provare per voi su gentile concessione della stessa. Il gioco ruota attorno a due scienziati, i professori Penderghast e Melvil, autori del ...