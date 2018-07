Ghost of Tsushima | Un Giappone feudale in movimento

Ghost of Tsushima : l'obiettivo degli sviluppatori è realizzare un mondo di gioco vivo che si muoverà intorno ai giocatori : Il prossimo gioco di Sucker Punch non sarà inFamous o Sly, le serie che li hanno resi così popolari all'inizio, ma piuttosto, Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima è un gioco d'azione ambientato nel Giappone feudale e quando il suo gameplay è stato svelato sul palco dell'E3 di Sony lo scorso mese, quello che spiccava più di ogni altra cosa era il suo splendido mondo aperto.Quel mondo è apparentemente un importante punto di riferimento per Sucker ...

Samurai o fantasmi? In Ghost of Tsushima saremo noi a scegliere : Come più volte sottolineato dai ragazzi di Sucker Punch, in Ghost of Tsushima vestiremo i panni di un vero e proprio Samurai ma allo stesso tempo gli sviluppatori promettono una buona dose di libertà di approcci.Questo è ciò che traspare dalle dichiarazioni riportate da PS4 Pro: "il modo in cui si superano le diverse missioni di Ghost of Tsushima dipende dai giocatori. Si tratta di un open world nel quale scegli il tuo percorso", sottolinea il ...

Ghost of Tsushima ci porterà nel Giappone del tredicesimo secolo : Nel 2019 avremo la possibilità di esplorare il Giappone feudale non solo con Sekiro e Nioh 2 ma anche con Ghost of Tsushima, la nuova IP di Sucker Punch. Christ Zimmerman in una recente intervista ha parlato della fedeltà storica del titolo, a seguire le sue parole. Ghost of Tsushima ci porta nel Giappone antico Premetto che il gioco non proporrà gli stessi e identici avvenimenti dell’epoca, quindi non vi ...

Ghost of Tsushima : Sucker Punch si sta impegnando per rendere credibili ed evocative le ambientazioni del gioco : Ghost of Tsushima non sarà storicamente accurato del tutto, ma si pone come obbiettivo quello di proporre una ricostruzione fedele ed autentica del Giappone feudale, riporta VG247, e di certo non è un compito semplice.Il capo di Sucker Punch Chris Zimmerman ha dichiarato: "Dobbiamo ricostruire un'ambientazione realistica e fedele. Si tratta di una cosa importante per Sony. Abbiamo lavorato duramente, anche affiancati dagli esperti, per ...

Ghost of Tsushima sembra un titolo per PS5 - la video analisi di Digital Foundry : Tra le tante esclusive di rilievo su PS4, oltre a The Last of Us 2 e Spider-Man, c'è anche l'attesissimo Ghost of Tsushima di Sucker Punch. sembra che la grafica del gioco sia davvero bella e curata, tanto da sembrare un titolo next-gen, insomma un gioco pronto per PlayStation 5. A dire questo è stata Digital Foundry nella sua solita analisi tecnica del gameplay di Ghost of Tsushima mostrato all'E3 2018, quindi un parere tecnico e molto ...

Ghost OF TSUSHIMA : Scegli il Samurai che vuoi essere : Il 2019 sarà l’anno di Ninja e Samurai, tra le uscite previste vi è GHOST of TSUSHIMA, la nuova esclusiva Playstation 4, la quale ci porta nel Giappone Feudale ricreato dai ragazzi di Sucker Punch. GHOST of TSUSHIMA: Il Samurai dal duplice approccio Chris Zimmerman di Sucker Punch in occasione di una recente intervista ha affermato: GHOST of TSUSHIMA è un gioco open world, i giocatori potranno Scegliere il ...

Ghost of Tsushima offrirà un compromesso tra finzione e accuratezza storica : Ghost of Tsushima punterà ad un connubio di accuratezza storica e finzione, queste sono state le dichiarazioni di Sucker Punch, riporta VG247.Come possiamo vedere in occasione di un'intervista presso GameSpot, gli sviluppatori hanno parlato dell'accuratezza storica di Ghost of Tsushima, e sono emersi dettagli interessanti.Zimmerman ha rivelato che il gioco si porrà l'obbiettivo di ottenere un equilibrio tra finzione e veridicità storica, per cui ...

"In Ghost of Tsushima vi sentirete dei veri samurai ma vogliamo lasciarvi delle sorprese e mantenere dei segreti" : L'essenza dei samurai trasuderà da ogni poro videoludico di Ghost of Tsushima, sembra questo ciò che vuole comunicare Chris Zimmerman sulle pagine virtuali di Gaming Bolt. A una domanda specifica riguardante le attività presenti all'interno del gioco, Zimmerman ha deciso volutamente di rimanere sul vago e di spiegare a modo suo e senza troppi dettagli specifici ciò che possiamo aspettarci dall'esclusiva PS4. "All'interno del gioco ci saranno ...

Sucker Punch : la grandezza del mondo di gioco di Ghost of Tsushima rispetterà le aspettative dei giocatori : Tra i tanti titoli firts party che Sony Interactive Entertainment sta supportando, spicca ovviamente Ghost of Tsushima di Sucker Punch. Anche quest'anno, in occasione dell'E3 2018, il gioco è stato vicino a titoli del calibro di The Last of Us: Part 2, Death Stranding e Spider-Man, affascinando il pubblico con la sua direzione artistica e comparto tecnico.Tuttavia, merita una menzione a parte il mondo di gioco di Ghost of Tsushima: ambientato ...

Ghost of Tsushima non è il classico Hack 'n' Slash : Ghost of Tsushima è stato mostrato durante l'ultima conferenza E3 di Sony. Il trailer gameplay ha decisamente colpito nel segno lasciando a bocca aperta critica e pubblico, in molti però hanno avuto qualche dubbio sul sistema di combattimento, sarà più orientato sull'arcade o ci troveremo di fronte a qualcosa di più tecnico?A chiarirci le idee è il Co-Founder e Co-Studio Head di Sucker Punch Chris Zimmerman che tramite un'intervista con ...

Ghost of Tsushima non sarà difficile come Bloodborne : Coloro che sono preoccupati di affrontare una sfida delle proporzioni di Bloodborne con Ghost of Tsushima possono stare tranquilli, poiché il titolo non sarà abbastanza "duro" fino a quel livello. Il gioco, sviluppato da Sucker Punch, mette i giocatori nei panni del samurai Jin, il quale si trova di fronte all'invasione dei mongoli e pone l'accento su un misto di esplorazione e combattimento con la spada.Il titolo si è rivelato essere uno dei ...