Getta il cane in acqua con una pietra al collo | denunciato

Genova - Getta due cuccioli di cane nella spazzatura/ Due ragazze li salvano : denunciata 41enne : Genova, getta due cuccioli di cane nella spazzatura ma due ragazze li salvano: denunciata 41enne per maltrattamento di animali. Nel frattempo sono nati altri cagnolini. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 14:43:00 GMT)

Alghero : cane chiuso in un sacco e Gettato da un ponte. E’ vivo per miracolo : L'animale era chiuso all'interno di un sacco di iuta ma per fortuna i suoi latrati hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti, che per primi l'hanno soccorso. I carabinieri sono ora sulle tracce della persona che ha gettato il cane dal ponte, che ora rischia fino a 30mila euro di multa e un anno e mezzo di carcere.Continua a leggere

Cane picchiato e Gettato da cavalcavia autostrada/ Alghero - è grave : caccia su Facebook ai responsabili : Alghero, Cane picchiato e gettato da cavalcavia: l'animale è in gravissime condizioni, l'appello dei volontari su Facebook per rintracciare i responsabili del crudele gesto.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 14:02:00 GMT)