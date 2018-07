Gay Pride Napoli | le dichiarazioni di Malena | pornostar ex PD | dopo l’outing

Gay Pride : al via festa a Napoli : ANSA, - Napoli, 14 LUG - Una folla colorata e allegra di migliaia di persone è partita da Piazza Dante a Napoli per il Gay Pride 2018, il quinto che si tiene in città. Il popolo lgbt venuto da tutta ...

Festa per Gay Pride nel centro estivo per bambini - diocesi di Bologna : “Sconcerto” : La “Festa” in un centro estivo per bambini per il Gay pride è sconcertante per la diocesi di Bologna. “La Chiesa di Bologna ha appreso con sconcerto che al centro estivo di una scuola dell’infanzia di Casalecchio di Reno è stato presentato l’evento del Gay pride a bambini in una fascia di età delicata come quella prescolare. Un tema così complesso meriterebbe di essere affrontato con maggiori cautele e sicuramente si ...

Trump arriva in Scozia - ma la premier va al Gay Pride : Dopo l'incontro con la Regina Elisabetta e Theresa May, e in attesa del vertice di lunedì prossimo ad Helsinki con Vladimir Putin, Donald Trump è arrivato in Scozia. Il presidente americano ...

Bimbi 'dipinti' con l'arcobaleno per 'festeggiare il Gay Pride' : scoppia la polemica : Bimbi colorati per il gay pride, è bufera 'Laboratori di pittura e scrittura, letture orientate al mondo omosessuale'. E' quanto sarebbe accaduto all'interno di un centro estivo per Bimbi : a raccontarlo è la testata 'Quotidiano Nazionale', che rivela i particolari della vicenda. Si tratterebbe di ...

Festa per il Gay Pride nel centro estivo per bambini. Genitori : “Un trauma” - cooperativa : “Iniziativa su diversità” : “Oggi ci siamo dipinti la faccia con i colori dell’arcobaleno per festeggiare insieme il Gay pride. Viva l’amore!”. A scrivere queste parole su un colorato cartellone con tanto di fotografie dei bambini è stata un’educatrice della cooperativa “Dolce” che gestisce a luglio e agosto il centro estivo di Casalecchio (Bologna) aperto ai bambini da zero ai sei anni. Accanto un altro cartello: “In cortile abbiamo letto “Buongiorno postino” e “Piccolo ...

«Al Pride di Napoli sfilerò da Cristo Gay» : https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/Napoli/cronaca/18_luglio_13/al-Pride-Napoli-sfilero-Cristo-gay-provocazione-dell-escort-che-realizzo-dossier-preti-omosessiali-29dd3b48-8664-11e8-b100-...

Festa per il Gay Pride al campo estivo della scuola materna : è polemica : Fa discutere la giornata dedicata al gay Pride in un campo estivo per i bambini della scuola materna di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. E' stata persino presentata un'interpellanza ai ministri...

Laboratorio Gay Pride al campo estivo : ANSA, - BOLOGNA, 13 LUG - Una giornata dedicata al gay pride in un campo estivo per i bambini della scuola materna di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, ha suscitato numerose polemiche che ...

Gay Pride - una carnevalata? Niente affatto. Vi spiego perché ci sono musica - glitter e drag queen : di Margherita Cavallaro Cari lettori, Sabato 7 Luglio a Londra si è tenuto il pride. Più di 500 gruppi hanno sfilato nella parata (incluso ovviamente quello di Wake Up Italia) e più di un milione di persone vi hanno assistito. È stata come al solito una giornata fantastica (salvo un particolare inconveNiente di cui parlerò separatamente perché so come fidelizzare il lettore), ma in questo attuale clima politico più che in altri anni sento il ...

Esposto in Procura contro il Comune di Cagliari per il Gay Pride : contestato il danno erariale : L'associazione Difesa dei valori ha presentato un Esposto contro le pubbliche amministrazioni che in Italia hanno concesso il patrocinio al corteo del Pride. L'Esposto contesta il danno erariale alle ...