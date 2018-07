calcioweb.eu

: A me #Bertolacci non dispiace. Lo vedo bene come vice #Kessie. Anche perché al tempo abbiamo investito tanto su di… - DarioMainieri : A me #Bertolacci non dispiace. Lo vedo bene come vice #Kessie. Anche perché al tempo abbiamo investito tanto su di… - CalcioWeb : #Gattuso nella bufera, la risposta da parte dell'allenatore del #Milan: il comunicato - RiccardoXx1 : RT @scar15385: Gattuso ha un certo peso e tanti soldi, quando è così nella maggior parte dei casi non succede mai niente ma per come gira n… -

(Di sabato 14 luglio 2018) Nelle ultime ore nuovo clamoroso scandalo, 53 indagati per riciclaggio di denaro, coinvolto anche l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso. Il tecnico tramite una nota precisa "che il documento ricevuto dalla procura di Ivrea è un atto dovuto per la sua posizione di ex socio di una società sulla quale si è attenzionata l'attività di indagine. L'indagine, ancora in corso, verte su un soggetto che solo indirettamente risulta essere collegato a quella società, dalla quale il Sig. Gattuso era uscito dopo un breve periodo. Il Sig. Gattuso in suddetta società non ha mai ricoperto alcun ruolo operativo, possedendo esclusivamente una quota del capitale sociale".