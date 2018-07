Francia | oltre 1 milione di metri cubi di scorie prodotte dalle centrali nucleari

Ascolti TV | Martedì 10 luglio 2018. Francia-Belgio oltre i 10 mln (46.5%) : Francia-Belgio Su Rai1 Scusate se esisto! ha conquistato 2.648.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 Francia-Belgio ha raccolto davanti al video 10.207.000 spettatori pari al 46.5% di share e Balalaika 2.669.000 (16.3%). Su Rai2 NCIS ha interessato 777.000 spettatori pari al 3.3% di share e Rosewood ne ha interessati 805.000 (4.2%). Su Italia 1 Step Up 4 Revolution ha catturato l’attenzione di 853.000 spettatori (4.1%). Su ...

Macron : 'Niente centri in Francia' Italia chiude i porti alle Ong Libia : naufragio - oltre 100 dispersi : Migranti, Macron gela l'Italia: "centri solo in Italia-Spagna, non in Francia" - Se e' vero che c'e' stata una svolta di principio sulla condivisione degli sbarchi dei migranti, accolto con...

Oltre 300 migranti bloccati nel Mediterraneo da giorni : Lifeline chiede di sbarcare in Francia : Oltre 300 migranti bloccati nel Mediterraneo da giorni: Lifeline chiede di sbarcare in Francia Oltre 300 migranti, a bordo di due diverse navi, risultano bloccati nel Mar Mediterraneo perché le imbarcazioni delle ong che li trasportano non hanno ricevuto l’autorizzazione alla sbarco né dall’Italia né da Malta. A bordo della Lifeline ci sono 219 persone, […] L'articolo Oltre 300 migranti bloccati nel Mediterraneo da giorni: ...

Leyton House oltre il GP di Francia 1990 : Il 1990 non è un anno facile per il team inglese con capitali nipponici. La Leyton House CG901, bellissima, non è sviluppata a dovere con il team che non trova riscontri tra galleria del vento e dati provenienti dalla pista.I capitali stessi cominciano a scarseggiare con Adrian Newey che, non trovando abbastanza denaro per poter […] L'articolo Leyton House oltre il GP di Francia 1990 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

#MondialiMediaset - oltre 7 milioni per Portogallo - Spagna. OggI in campo Francia e Argentina : Ieri, giovedì 15 giugno 2018, boom di ascolti per le partite di Russia 2018 trasmesse sulle Reti Mediaset. La supersfida “Portogallo-Spagna”, in diretta alle ore 20.00 su Canale 5, ha realizzato numeri da capogiro: 7.027.000 spettatori totali, con il 33.35% di share (38.72% di share commerciale). La gara tra la “Roja” e i campioni d’Europa in carica del Por...

Migranti : 635 ricollocati da Italia a Francia in oltre 2 anni : BRUXELLES - Sono complessivamente 635 i richiedenti asilo trasferiti dall'Italia alla Francia, in oltre due anni, sulla base del meccanismo dei ricollocamenti Ue. Risulta dagli ultimi dati resi ...

Societe Generale - accordo da oltre 1 mld di dollari con Francia e USA : Teleborsa, - Societe Generale scende a patti con le autorità statunitensi e francesi. Il gruppo pagherà oltre 1 miliardo di dollari per far archiviare il caso sulle accuse legate al versamento di ...