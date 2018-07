Francia | la parata delle gaffe | gendarmi a terra e tricolore invertito

Francia - parata del 14 luglio con imprevisti : A Parigi la tradizionale parata militare per festeggiare il 14 luglio. Ma con due piccoli imprevisti. Due motociclette della gendarmerie si sono urtate proprio sotto gli occhi del presidente Emmanuel ...

Francia - doppia figuraccia alla parata del 14 luglio : le frecce tricolori sbagliano fumogeno e i gendarmi finiscono a terra : 14 luglio con gaffe. La tradizionale parata delle forze armate francesi ha riservato due momenti di imbarazzo: uno dei nove aerei delle frecce tricolori – al momento di comporre il vessillo blu, bianco e rosso – ha rilasciato un fumogeno di un colore sbagliato: rosso invece che blu. Il risultato è una striscia di colore anomala che non è passata inosservata. figuraccia anche per i gendarmi in motocicletta: uno degli agenti sbaglia ...

