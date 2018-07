Francia | gaffe alla parata militare I motociclisti della gendarmerie cadono davanti a

Francia - gaffe alla parata : tricolore invertito e incidente tra moto - : Durante la sfilata militare a Parigi, per celebrare la festa nazionale, due moto ciclisti si sono scontrati cadendo a terra. E i caccia hanno fatto un errore con i fumogeni disegnando in cielo i colori ...

Francia - la parata delle gaffe : gendarmi a terra e tricolore invertito : Sarà ricordata come la parta delle gaffe la sfilata militare a Parigi in occasione della festa nazionale del 14 luglio. Come ogni anno, in Francia si commemora la Presa della Bastiglia, ma, questa ...