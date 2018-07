Francia e Malta accettano parte dei 450 migranti al largo della Sicilia

450 migranti soccorsi in mare - Francia e Malta ne prenderanno 50 ciascuna. Conte : “Italia ascoltata” : «Francia e Malta prenderanno rispettivamente 50 persone dei 450 migranti trasbordati sulle due navi militari. A breve arriveranno anche le adesioni di altri Paesi europei». L’annuncio su Facebook del premier Giuseppe Conte e il primo segnale di distensione dopo un braccio di ferro durato l’intera giornata sui 450 migranti che erano a bordo del ba...

Lifeline : i primi 52 profughi partiti da Malta verso la Francia : Soddisfatto il premier Muscat: 'La condivisione delle responsabilità ed i respingimenti sono possibili e possono essere fatti in modo umano ed efficace'. Oggi Orban incontra la Merkel - Un primo ...

MIGRANTI - ITALIA SI SCONTRA CON Francia E MALTA/ Open Arms - Farrugia attacca Salvini : “Basta fake news!” : MIGRANTI, Consiglio Ue: scontro ITALIA-FRANCIA. Distanza tra Conte e Macron dopo vertice europeo, dubbi sulla questione 'volontarietà'. Poi MALTA attacca Salvini(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:08:00 GMT)

LIFELINE ATTRACCA A MALTA/ Decisivo summit segreto Macron-Conte? Alcuni migranti anche a Francia e Portogallo : LIFELINE, nave Ong con a bordo 234 migranti verso MALTA: Conte, "Italia accogliera quota rifugiati", Salvini attacca ancora "la nave sarà sequestrata, è fuorilegge"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 19:11:00 GMT)

Francia chiede a Malta di accogliere la Lifeline. Valletta : ‘Possibile sbarco - ma solo se migranti redistribuiti in Ue’ : Si avvicina la svolta nel braccio di ferro fra gli Stati europei per l’accoglienza i 234 migranti a bordo della Lifeline, la nave della ong tedesca bloccata da giovedì scorso al largo di Malta. Il presidente francese Emmanuel Macron, nel giorno della visita da Papa Francesco in Vaticano, fa pressing su La Valletta affinché apra i porti per la lave della ong. In mattinata, parlando proprio di un “possibile sbarco a ...

Migranti - Francia : ‘Soluzione Ue per Lifeline’. E scarica su Malta : ‘Possibile sbarco lì’. La Valletta : ‘Nessuna decisione’ : Si avvicina la svolta nel braccio di ferro fra gli Stati europei per l’accoglienza i 234 Migranti a bordo della Lifeline, la nave della ong tedesca bloccata da giovedì scorso al largo di Malta. Il presidente francese Emmanuel Macron, nel giorno della visita da Papa Francesco in Vaticano, fa pressing su La Valletta affinché apra i porti per la lave della ong. In mattinata, parlando proprio di un “possibile sbarco a Malta” il ...

Lifeline - Francia : "Forse sbarcherà a Malta" : La Lifeline potrebbe sbarcare a Malta. Ad annunciarlo è stato Benjamin Griveaux, portavoce del Governo francese nel corso di un intervento a Radio Rtl. La Ong ha chiesto ieri alla Francia l'autorizzazione per navigare verso le coste francesi e sbarcare lì. Il Governo non ha concesso questa autorizzazione, bensì sta lavorando su una soluzione alternativa. La Francia vorrebbe chiedere a Malta di lasciar sbarcare la nave che si trova nei pressi ...

Migranti - la nave Lifeline si avvicina a Malta. Salvini : «È fuorilegge. Vada in Francia» : Toninelli (Infrasttrutture):?sequestro immediato se nave non va a Malta. Il Commissario Ue Dimitris Avramopoulos su Twitter: «Sono contrario a una Guantanamo bay i Migranti». Ft, l'Italia blocca il piano Merkel sui Migranti. Il leader della Lega contro le regole sui vaccini: «Non sono no vax ma dieci sono inutili»...