Fortnite pronto a una nuova modalità a tempo limitato | di cosa si tratta?

(Di sabato 14 luglio 2018) La quinta stagione diè partita da pochissimi giorni, lo scorso 12 luglio, e ovviamente tutti i giocatori sono fondamentalmente concentrati nel dare il massimo per sfruttare da subito al meglio tutte le nuove feature offerte dal Battle Royale sviluppato dai ragazzi di Epic Games. Ovviamente non può però mancare chi guarda già al futuro, con la curiosità che la fa da padrone in un titolo che non si ferma mai e si prepara a sfornare contenuti inediti che stimolino la voglia di scoperta della community.Proprio a tal proposito c'è stato chi ha scavato tra i file di gioco della quinta stagione die ha trovato il riferimento a unachiamata Tactics Showdown. Le prime indiscrezioni trapelate in rete (in calce all'articolo trovate la nostra fonte, ndr) mostrano due pistoleri nel corso di quello che sembrerebbe essere a tutti gli effetti un ...