Ford Mustang star al Goodwood Festival of Speed

Ford presenta Eagle Squadron Mustang GT - pezzo unico per un'asta di beneficenza : Un pezzo unico e speciale, è la Eagle Squadron Mustang GT che Ford esibira' quest'anno all'asta di beneficenza il 26 luglio prossimo a favore della Experimental Aircraft Association, senza dubbio uno dei migliori progetti creati per la EAA. Per il ventesimo anno di fila Ford è partnership [VIDEO] di questo evento benefico dove brillano veicoli personalizzati per l'occasione grazie ai quali sono stati raccolti oltre tre milioni di dollari ogni ...

Ford Mustang GT - La Eagle Squadron arriva a 700 CV per beneficenza : La Ford partecipa al Festival of Speed di Goodwood presentando un esemplare unico della Mustang. La Eagle Squadron Mustang GT celebra i 100 anni della Royal Air Force ed è stata realizzata con una livrea unica e una serie di modifiche tecniche ideate dal reparto Ford Performance insieme al campione di drifting Vaughn Gittin Jr. Quest'ultimo è accompagnato in Inghilterra dal veterano Paul Miller, figlio di uno dei piloti dell'Eagle Squadron ...

Ford Mustang - Per la prima volta a guida autonoma sulla salita di Goodwood : La Siemens sarà presente al Festival of Speed di Goodwood con un prototipo di auto a guida autonoma sviluppato con la Cranfield University. Per l'occasione è stato realizzato un esemplare unico basato sulla Ford Mustang 289 del 1965, equipaggiata con i sistemi che le permetteranno di percorrere in solitaria la classica gara in salita all'interno della tenuta di Lord March.guida autonoma sulla cronoscalata di Goodwood. La Mustang è stata decorata ...

Nuova Ford Mustang Shelby GT350 : 526 cavalli americani sposano un’aerodinamica raffinata [FOTO] : La Nuova generazione della Ford Mustang Shelby GT350 porta in dote migliorie aerodinamica e un V8 forte di oltre 500 CV Gli Ingegneri ed i progettisti della divisione Ford Performance hanno implementato le ultime tecnologie e i migliori componenti aerodinamici per realizzare una Nuova e stupefacente Mustang Shelby GT350. Lavorando esclusivamente con la Michelin, il team ha anche progettato nuovi pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 con un ...

Ford Mustang Shelby GT350 - Le novità del model year 2019 : La Ford prosegue il percorso di rinnovamento della Mustang, introducendo la versione aggiornata della Shelby GT350. Questo allestimento, disponibile negli Stati Uniti a partire dal 2019, è votato alla guida in pista e alle competizioni e per questo motivo le novità si concentrano sugli elementi che possono migliorare le prestazioni, sfruttando allo stesso tempo i contenuti del recente restyling della coupé. Nuovo assetto, aerodinamica più ...

Ford Mustang Shelby GT 350 2019 : aerodinamica rivista e ancora più potenza [VIDEO] : ... sviluppata appositamente nella galleria del vento ereditato molte soluzioni ch Ford è riuscita ad apprendere grazie all'esperienza nelle competizioni nel mondo del Motorsport. Sembrano essere ...

Ford Mustang Bullitt - la special edition finalmente anche in Italia : Dopo averci permesso di ammirarla, per la prima volta, in occasione dell’ultimo Salone di Ginevra, Ford ha finalmente comunicato tempi e modalità di distribuzione, anche nel nostro paese, della super stilosa Mustang Bullit. Elegantissima, nella sua colorazione Dark Highland Green, rende omaggio alla celebre Fastback GT protagonista, assieme a Steve McQueen, del film Bullit (per l’appunto), in occasione del cinquantesimo anniversario ...

Ford Mustang Bullit - voglio una vita come Steve McQueen : ROMA - Durante l'ultima edizione del Salone di Detroit, Ford ha celebrato i 50 anni del film Bullit presentando un'omonima edizione limitata della Mustang . Un omaggio doveroso, dal momento che il ...

Ford Mustang Bullitt ordinabile da oggi : Uno degli inseguimenti più incredibili della storia del cinema, quasi 10 minuti in cui, in Bullitt, Steve McQueen insegue due sicari per le strade di San Francisco al volante di una fastback Mustang GT del 1968. Per celebrare il 50° anniversario del leggendario film, Ford ha creato Mustang Bullitt. L’edizione limitata, ordinabile da oggi in […] L'articolo Ford Mustang Bullitt ordinabile da oggi sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Il remake di un mito americano : la Ford Mustang : Degni di nota il touch screen da 8' e il cruscotto digitale da 12'; quest'ultimo muta aspetto a seconda delle modalità di guida, che si declinano in Normal, Sport, Track, Snow/Wet, con le ...