wired

: Foodracers, la startup che porta cibo a domicilio nelle città di provincia #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Foodracers, la startup che porta cibo a domicilio nelle città di provincia #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di sabato 14 luglio 2018) di Giulia Toniutti Il food delivery negli ultimi anni è esploso anche in Italia, con innumerevoli applicazioni che permettono di ordinareda asporto dal proprio smartphone. Sono ancora scoperte le piccoledi, con i propri ristoranti e trattorie locali. È da questa problematica che Andrea Catturan ha fondato, unache consente di ricevere pasti a. Catturan, come è nata Fooodracers e come è partita economicamente? “A Treviso,dove vivo, avevo fatto partire precedentemente un’altra: Teletrasporto, che si occupava di fare consegne di qualsiasi tipo; dal lavasecco, al fiorista, la spesa dal supermercato. Ma ben il 95% degli ordini era per. Ho pensato dunque di creare un’altrache si concentrasse unicamente su questo. E così è nata. Ho fondato la società insieme all’amico Matteo Fabbrini, ...