Florenzi contestato nella prima amichevole della Roma | “togliti la fascia”

(Di sabato 14 luglio 2018) Alessandroad un passo dal rinnovo con la, ma nell’col Latina non sono mancate le contestazioniprova soddisfacente a metà per: oggi laha infatti affrontato il Latina per lastagionale, una splendida vittoria, con ben nove reti segnate dai giallorossi, ma il centrocampista 27enne ha dovuto fare i conti con un pubblico… ostile. I tifosinisti, già durante il riscaldamento di, intonavano cori di contestazione “30 denari”, mentre una volta che il giocatoreno ha fatto il suo ingresso in campo con la fascia da capitano, il coro si è trasformato in “togliti la fascia”. Un inizio di stagione sicuramente non come avrebbe sperato, che dovrebbe presto rinnovare il suo contratto con la.L'articolo: ...