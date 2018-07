Fisco : Cgia - sale pressione su imprese : VENEZIA, 14 LUG - Le imprese italiane sono sempre più nel mirino del Fisco: nel 2017 sono stati 1.595mila i controlli eseguiti dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza. Lo sostiene la ...

Cgia - cresce oppressione Fisco su imprese : VENEZIA, 14 LUG - Le imprese italiane sono sempre più nel mirino del fisco: nel 2017 sono stati 1.595mila i controlli eseguiti dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza. Lo sostiene la ...

Fisco - Cgia : aumenta controllo a imprese : 12.23 Le imprese italiane sono sempre più nel mirino del Fisco: nel 2017 sono stati 1.595mila i controlli eseguiti dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza. Lo sostiene la Cgia di Mestre. Tra accertamenti analitici o parziali, controlli incrociati o eseguiti per strada, accessi in azienda, verifiche sulla corretta emissione di scontrini e ricevute o comunicazioni spedite via pec su anomalie riscontrate negli studi di settore,quasi ...

Cgia - cresce oppressione Fisco su imprese : ANSA, - VENEZIA, 14 LUG - Le imprese italiane sono sempre più nel mirino del fisco: nel 2017 sono stati 1.595mila i controlli eseguiti dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza. Lo ...

La Cgia denuncia "l'oppressione del Fisco" sulle imprese : 1 - 6 milioni di controlli : Una parte della politica e dell'Amministrazione pubblica italiana continua ad avere una visione ottocentesca degli imprenditori. Questi ultimi sono ancora concepiti come i padroni delle ferriere che ...

Fisco - allarme Cgia Mestre : aumenta l'oppressione sulle imprese : Le imprese italiane sempre più "tartassate": nel 2017 sono stati 1.595mila i controlli eseguiti dall'Agenzia delle Entrate e dalla guardia di finanza. Lo sostiene la Cgia di Mestre, sottolineando che ...

Lavoro nero - Cgia : per il Fisco un 'buco' da 43 miliardi euro l'anno : Al terzo posto di questa graduatoria troviamo la Sicilia: con 312.600 irregolari e un peso dell'economia sommersa su quella complessiva pari all' 8,1%, le imposte e i contributi non versati sfiorano ...

Lavoro nero - Cgia : il Fisco perde quasi 43 miliardi di euro l'anno : ... https://www.corriere.it/economia/18_luglio_07/Cgia-sono-tre-milioni-lavoratori-nero-sottratti-Fisco-426-miliardi-812b5e6e-81de-11e8-a063-c48368df153e.shtml http://www.repubblica.it/economia/2018/07/...

Lavoro nero - Cgia : il Fisco avrebbe perso quasi 43 miliardi di euro : Che il Lavoro nero o irregolare sia una delle piaghe endemiche del nostro sistema economico è cosa risaputa. Ma ora una recente indagine della Cgia di Mestre mette in evidenza le proporzioni abnormi che, a motivo di una serie di concause, ha raggiunto il fenomeno. L'indagine mette in evidenza come il problema sia trasversale a tutti i settori economici, anche se in alcuni, come edilizia e, ancor di più, agricoltura, si più accentuato. ...

Fisco : Cgia - lunedì scadenza da 19 mld : VENEZIA, 30 GIU - Il calendario fiscale l'aveva prevista per oggi ma, essendo un giorno prefestivo, la scadenza slitta a lunedì: gli imprenditori avranno due giorni di tempo in più per recuperare la ...

Fisco : Cgia - lunedì scadenza da 19 mld : ANSA, - VENEZIA, 30 GIU - Il calendario fiscale l'aveva prevista per oggi ma, essendo un giorno prefestivo, la scadenza slitta a lunedì: gli imprenditori avranno due giorni di tempo in più per ...

Fisco - Cgia : lunedì arriva ingorgo fiscale inizio estate da 19 mld : Roma, 30 giu. , askanews, Un lunedì da 'ingorgo fiscale'. Il calendario fiscale l'aveva prevista per sabato 30 giugno, ma essendo un giorno prefestivo la scadenza slitta a lunedì 2 giugno; pertanto, ...

Fisco : Cgia - su imprese gravano 101 mld di tasse l'anno : Le imprese italiane versano al Fisco 101,1 miliardi di euro l'anno: tra i principali Paesi europei, solo l'Olanda , 14,2%, registra una incidenza del prelievo fiscale riconducibile alle imprese sul ...

Fisco - Cgia : da imprese 101 Mld l'anno : 10.15 101,1 mld di euro. E' quanto versano ogni anno al Fisco le imprese italiane. Un carico imponente tra imposte, tasse, tributi e contributi per la previdenza. E' quanto emerge da un rapporto dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre. Tra i principali Paesi europei soltanto l'Olanda presenta un'incidenza del prelievo sulle imprese superiore:14,2% del gettito totale contro il 14,1% dell'Italia. Le imprese tedesche sono gravate per il 12,3%, ...