Finito il Mondiale | torna la Serie A il primo gol dell Inter è di Lautaro Poker del

Il mondiale Finito prima per colpa nostra e di Ronaldo : Eravamo stati così bravi. L'assenza dell'Italia ci aveva costretto a interpretare il mondiale perfetto, praticamente senza sbavature. Molta analisi logica, rari insulti tra diversi schieramenti tattico-tecnici. Ci eravamo divisi tra le varie nazionali presenti, avevamo tifato per questa o per quella. Ci eravamo appassionati per le partite più improbabili, avevano trepidato per il povero Salah, qualcuno aveva scommesso, come grande sorpresa, ...

Infortunio Cavani / Stiramento alla coscia e Mondiale Finito per il Matador? : Infortunio Cavani, Stiramento alla coscia e Mondiale finito per il Matador? Oscar Washington Tabarez e l'Uruguay tremano dopo la splendida vittoria agli ottavi contro il Portogallo di Cr7.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 22:19:00 GMT)

Russia 2018 : Mondiale Finito per il portiere della Tunisia : Mondiale finito per Mouez Hassen, portiere della Tunisia, infortunatosi alla spalla sinistra nei primi minuti della partita di ieri sera, persa per 2-1 contro l’Inghilterra. Il giocatore, riferisce il team, ha riportato la dislocazione dell’articolazione. Hassen si era scontrato con Jesse Lingard al 5′ del match giocato a Volgograd. Ma era rimasto in campo fino al 15′, riuscendo anche a compiere un intervento miracoloso ...

