Festa per Gay pride nel centro estivo per bambini | diocesi di Bologna | “Sconcerto”

Bologna, festa arcobaleno a un centro per bimbi | Fontana: "Ideologia" Le attività proposte dalle educatrici non sarebbero state approvate dai genitori e la vicenda finisce ora in Parlamento

Mondiali Russia 2018 – Spettacolo in campo - maschere e colori in tribuna : che Festa per Belgio-Inghilterra [GALLERY] : Volti dipinti, sorrisi e tanto Spettacolo in campo: le emozioni della finale per il terzo e quarto posto dei Mondiali di Russia 2018 arrivano anche dalla tribuna Ultima partita per Belgio ed Inghilterra ai Mondiali di Russia 2018, le due Nazionali si sfidano per il terzo posto allo stadio di San Pietroburgo. Emozioni in campo e Spettacolo sulle tribune, con molti tifosi arrivati allo stadio con il volto dipinto e tanta voglia di fare ...

Casalecchio, festa per il Gay pride al centro estivo. Ultime notizie: bambini truccati e colori arcobaleno, la rabbia dei genitori dei piccoli, "è inopportuno"

Festa per il Gay pride nel centro estivo per bambini. Genitori : “Un trauma” - cooperativa : “Iniziativa su diversità” : “Oggi ci siamo dipinti la faccia con i colori dell’arcobaleno per festeggiare insieme il Gay pride. Viva l’amore!”. A scrivere queste parole su un colorato cartellone con tanto di fotografie dei bambini è stata un’educatrice della cooperativa “Dolce” che gestisce a luglio e agosto il centro estivo di Casalecchio (Bologna) aperto ai bambini da zero ai sei anni. Accanto un altro cartello: “In cortile abbiamo letto “Buongiorno postino” e “Piccolo ...

Due passi alla Festa Link per scoprire la direzione del potere a 5 stelle : Roma. Gli ospiti d'onore sono quelli che in realtà insegnano o hanno insegnato altrove: i ministri Giovanni Tria e Paolo Savona, titolari rispettivamente dell'Economia e degli affari europei gialloverdi. E del resto vuoi mettere la soddisfazione di godersi la prima, anticiclica transumanza dal circuito accademico e di potere tradizionale al mondo che ...

Carmine in Festa per la solennità della Beata Vergine : Domenica nella secolare chiesa di corso Mazzini ritorna la festa della Madonna del Carmine, una delle solennità mariane più sentite nella tradizione locale. Per il terzo anno consecutivo l'evento è ...

Londra invasa da 100mila maniFestanti per protestare contro Trump : Un lungo, colorato, indignato ma pacifico fiume di manifestanti - oltre 100mila, secondo gli organizzatori - ha invaso il centro di Londra contro Donald Trump, con bandiere, cartelli, fischietti e slogan. Rappresenta quella parte di Gran Bretagna che non ci sta, che questo presidente americano non riesce davvero a sopportarlo. Fino a sbeffeggiarlo nei panni di un maxi-pupazzo gonfiabile, librato in cielo nell'attenzione e nella curiosità ...

Venezia, 13 lug. (AdnKronos) – Anche per quest'anno, in occasione della celebre Notte del Redentore, l'ordinato svolgimento della manifestazione che richiama negli specchi acquei del Bacino San Marco e del Canale della Giudecca migliaia di persone a bordo di altrettante imbarcazioni sarà garantito da un imponente dispiegamento di ben 35 mezzi nautici e unità navali di Forze di Polizia e di Sicurezza e di Enti e ...

Festa per il Gay Pride al campo estivo della scuola materna : è polemica : Fa discutere la giornata dedicata al gay Pride in un campo estivo per i bambini della scuola materna di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. E' stata persino presentata un'interpellanza ai ministri...

La Festa del M5s per l'abolizione dei vitalizi : Di Maio perde la voce - Bonafede il bicchiere : Il "vitalizio day", alla fine, è arrivato. Pensato dai grillini come una celebrazione sobria, all'ombra delle colonne del chiostro di Palazzo Valdina e diluita per tutto il pomeriggio, alla fine si è trasformato in una festa di piazza con cori, brindisi e cotillons. L'"ora x" è scattata alle 16 e 10, quando l'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera, ...

MirabilAvis 4U. Per donatori - le loro famiglie e gli amici torna la domenica di Festa a Mirabilandia : La giornata del 15 luglio accoglierà tutti gli interessati dalle 10:00 fino alle 23:00, per scoprire le diverse attrazioni di Mirabilandia e il palinsesto di show e spettacoli, interamente rinnovato, ...

Napoli, reparto chiuso per festa: l'Asl revoca l'incarico al primario