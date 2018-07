Fermato con più di quattro etti di cocaina sotto il sedile | in manette albanese con

Zombieland 2 conFermato ufficialmente con il ritorno del cast originario : Zombieland 2 è ufficialmente confermato, sequel del famosissimo film uscito nel 2009 con protagonisti Emma Stone, Woody Harrelson, Abigail Breslin e Jesse Eisenberg e che fu un successone con ben 100 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Il sequel è stato scritto da Paul Wernick e Rhett Reese e sarà diretto ancora una volta da Ruben Fleischer (regista del primo capitolo e di Venom), la produzione inizierà a inizio 2019 con ...

Confartigianato - Figoli conFermato alla presidenza : La Spezia - La giunta esecutiva della Confartigianato della Spezia eletta dai 248 "grandi elettori", in rappresentanza di 2.100 imprese e 1.200 pensionati iscritti ha eletto Paolo Figoli presidente ...

Fermato per un controllo tira fuori la patente di un italiano - ma lui è romeno : arrestato : Durante un normale servizio di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato hanno notato un'autovettura, con due persone a bordo, parcheggiata in doppia fila. Dopo il passaggio della ...

ConFermato il debutto de L’Isola di Pietro 2 e Solo 2 : Gianni Morandi e Marco Bocci apriranno l’autunno delle fiction di Canale 5 : Dopo una presentazione dei palinsesti fatta di tanta forma e poca sostanza, finalmente Canale 5 alza il velo sulla prossima stagione televisiva a cominciare dalla conferma del debutto de L'Isola di Pietro 2 e Solo 2. Toccherà a Gianni Morandi e Marco Bocci dare il via alla nuova stagione tv ma, a quanto pare, entrambi sono destinati a fare staffetta alla domenica sera. Da metà settembre, la data ufficiale non è ancora stata confermata, il ...

Industria : Massimo Carboniero riconFermato a presidenza Ucimu (2) : (AdnKronos) - Del consiglio direttivo fanno parte anche i past president: Ezio Colombo (Ficep, Gazzada Schianno Va), Giancarlo Losma (Losma, Curno Bg), Cesare Manfredi, Flavio Radice (Carnaghi Pietro, Villa Cortese Mi), Bruno Rambaudi, Andrea Riello (Gruppo Riello Sistemi, Minerbe Vr), Alberto Tacch

Industria : Massimo Carboniero riconFermato a presidenza Ucimu : Milano, 12 lug. (AdnKronos) - Chiamata oggi a rinnovare le cariche sociali per il biennio 2018-2019, l’assemblea dei soci di Ucimu-Sistemi per produrre ha riconfermato Massimo Carboniero alla presidenza dell'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione. Lo rende no

Francia-Croazia - Finale Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Undici conFermato per entrambi i CT. Quanto talento in campo! : Francia e Croazia scenderanno in campo domenica 15 luglio alle 17.00 per giocarsi la Finale dei Mondiali 2018. Sono loro ad essere arrivate all’appuntamento con la storia, allo stadio Luzhniki di Mosca. Da un lato i francesi, talentuosi e giovani, dall’altro i croati, che non sono da meno in Quanto a talento ma soprattutto cuore e orgoglio. Chi la spunterà? Difficile dirlo. Quel che è certo è che sarà grande spettacolo. Nessuno dei ...

Anticipazioni Palinsesti Rai-Mediaset 2018/19 : debutto di Chiambretti - conFermato Bonolis : Presentati ufficialmente i nuovi Palinsesti Rai-Mediaset per la prossima stagione televisiva 2018-2019. Tante le novità che bollono in pentola e che vedremo in onda dal prossimo settembre. In particolar modo sulla tv di Stato spicca il ritorno di Mara Venier alla guida di Domenica In, ma anche l'arrivo di Alberto Angela al sabato sera e il ritorno di Portobello con la Clerici. Sulle reti Mediaset, invece, confermato il ritorno di Scherzi a parte ...

ENAC - Direttore generale Quaranta conFermato vice Presidente dell'ECAC : Teleborsa, - Il Direttore generale dell'ENAC, Alessio Quaranta, è stato confermato vice Presidente dell'ECAC , European Civil Aviation Conference, l'organizzazione intergovernativa paneuropea che ...

Trasporto aereo : dg Enac Quaranta conFermato vicepresidente Ecac (2) : (AdnKronos) – Sempre nell’ambito delle facilitation, rientra, inoltre, per Quaranta il coordinamento delle disposizioni relative alle persone a mobilità ridotta in tutti gli Stati membri dell’Ecac, della banca dati relativa ai reclami e, più in generale, di tutte le forme di tutela degli utenti del settore che hanno disabilità o mobilità ridotta. Sia le misure armonizzate di Security, sia quelle di Facilitation alle frontiere ...

Trasporto aereo : dg Enac Quaranta conFermato vicepresidente Ecac (3) : (AdnKronos) – L’Assemblea si è svolta alla presenza dei Direttori Generali dell’Aviazione Civile dei 44 Stati membri, e ha registrato la partecipazione, tra gli altri, anche dei rappresentanti dell’Icao, delle associazioni internazionali regionali consorelle Ecac, dell’Unione Europea, di Eurocontrol (Agenzia intergovernativa per la navigazione aerea europea), dell’Easa (Agenzia Europea per la Sicurezza ...

Trasporto aereo : dg Enac Quaranta conFermato vicepresidente Ecac : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Il direttore generale dell’Enac, Alessio Quaranta, è stato confermato vicepresidente dell’Ecac, European Civil Aviation Conference, organizzazione intergovernativa paneuropea che riunisce 44 Paesi membri e che fa parte dell’Icao (International Civil Aviation Organization). Ad annunciarlo, in una nota, è l’Enac nel sottolineare che la conferma dell’incarico a Quaranta, svolto a ...