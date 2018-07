Facebook ruba a Google il capo del team Pixel Visual Core

Ruba il telefono ad una ragazza - scoperto grazie a Facebook : Le Ruba no il telefono e scopre il responsabile grazie a Facebook . Lo scorso 20 aprile, una ragazza di 22 anni si trovava all'Hollywood Pub di Vigliano con delle amiche quando qualcuno le ha sottratto ...

Facebook oscura Analytica : “Ha rubato i profili di 50 milioni di elettori americani per aiutare Trump” : Facebook oscura Analytica: “Ha rubato i profili di 50 milioni di elettori americani per aiutare Trump” Tutto è iniziato nel 2014, quando la società si è assicurata un finanziamento da 15 milioni di dollari dal finanziatore repubblicano Robert Mercer e ha attirato l’attenzione di Steve Bannon con la promessa di strumenti per identificare la personalità […] L'articolo Facebook oscura Analytica: “Ha rubato i profili di 50 milioni di ...