F1 | Alonso | «Gp e Le Mans? Abbiamo preparato tutto bene»

Fernando Alonso - GP Francia 2018 : “Dopo la vittoria a Le Mans spero in una crescita della McLaren. Sul futuro…” : Dopo la splendida vittoria nella 24 Ore di Le Mans dello scorso weekend, Fernando Alonso è stato il grande protagonista della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Francia 2018 di Formula Uno (clicca qui per programma e tv), che riporta i piloti a Le Castellet, sullo storico tracciato Paul Ricard. Tutte le attenzioni, però, sono ancora puntate su quanto successo nello scorso fine settimana sul ...

Fernando Alonso vince 24 Ore di Le Mans : al 2 volte campione della Formula 1 manca solo Indianapolis : Fernando Alonso ha vinto per la prima volta in carriera la 24 Ore di Le Mans , storica prova del Campionato Mondiale Endurance sul circuito francese. Il pilota spagnolo, due volte campione del Mondo di F1 , si è imposto a bordo di una Toyota in compagnia del giapponese Kazuki Nakajima e dello svizzero Sébastien Buemi. Per Alonso era la prima partecipazione in assoluto alla 24 Ore di Le Mans.

24 Ore di Le Mans 2018 : Fernando Alonso entra nella storia ed ora punta dritto alla Tripla Corona : Fernando Alonso ce l’ha fatta. Lo spagnolo ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2018 assieme ai suoi compagni del team Toyota Gazoo Racing ovvero il nipponico Kazuki Nakajima e l’elvetico Sebastien Buemi, precedendo proprio i colleghi di marchio in una vera e propria parata per la Toyota. L’equipaggio della vettura numero 8, come si sapeva, partiva con i favori del pronostico, e lo aveva già confermato centrando la pole position, ma ...

VIDEO 24 Ore Le Mans 2018 - l’apoteosi di Fernando Alonso. Gli highlights della gara e la festa sul podio : Fernando Alonso ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2018. Un trionfo straordinario del due volte Campione del Mondo di F1 che si è imposto nella grande classica dell’endurance e ha così compiuto un passo importante verso la Tripla Corona: l’asturiano ora punta alla 500 Miglia di Indianapolis per entrare definitivamente nella leggenda dell’automobilismo. Nando è stato bravissimo al volante della Toyota, soprattutto durante la notte ...