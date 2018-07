Ex dipendente mette bomba in ospedale

Catania - mette una bomba in ospedale : ex dipendente voleva vendicarsi del licenziamento : Avrebbe piazzato una bomba incendiaria nella sala server dell'ospedale Garibaldi di Catania per vendicarsi di essere stato licenziato qualche giorno prima con decisione della Commissioni di Disciplina ...

Bruxelles mette in guardia Tria : "L'aggiustamento è indipendente dalla crescita. In passato ha rassicurato sui target" : Doppio avviso all'Italia da Bruxelles, a margine della due giorni di oggi e domani di Eurogruppo ed Ecofin. "L'aggiustamento strutturale è indipendente dalla crescita, in un senso o nell'altro", ha detto il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, commentando le dichiarazioni di oggi del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sull'intenzione di non realizzare un aggiustamento strutturale che danneggi la crescita. "Non ...

Intel - si dimette l'ad Krzanich : ha avuto relazione con dipendente - : Il rapporto, avvenuto in passato, è contrario alle norme aziendali. Le dimissioni costeranno al top manager quasi 39 milioni di euro , 45 milioni di dollari, . Il suo posto viene temporaneamente ...

