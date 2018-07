Evento privato per FIFA 19 a Parigi | svelate nuove feature | quando se ne saprà di più?

optimaitalia

(Di sabato 14 luglio 2018) La data d'uscita di19 è ancora relativamente lontana, con l'estate che separa i giocatori dal nuovo capitolo del simulatore calcistico di Electronic Arts. Ovviamente gli sviluppatori si stanno preparando al meglio per l'incontro con la propria community, nel tentativo di riscattare un'annata (quella che volge al termine con18, ndr) di certo non memorabile, e i giocatori scalpitano nell'attesa di poter finalmente scoprire le novità proposte in questo nuovo capitolo.Nella giornata di ieri c'è stato in quel diunriservatissimo dedicato proprio a19, con il team di sviluppo che ha sciorinato un bel po' diche però non potranno esserefino a date molto specifiche. Le regole di embargo sono state infatti sottolineate prima dell'inizio delle dimostrazioni, con la stampa internazionale che non potrà pubblicare informazioni prima del tempo ...