Esplode bombola da sub in azienda | un morto a Palermo

Infortuni : Esplode bombola da sub - un morto a Palermo : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Un uomo di 54 anni, P.L.P, è morto a Palermo nell’esplosione di una bombola da sub. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in via Vincenzo Di Marco 17 all’interno di una ditta che si occupa dell’assistenza tecnica e del collaudo di attrezzature subacquee. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, socio della ditta, mentre era intento a riparare la bombola è rimasto ...

Minaccia far Esplodere bombola a Ischia : ANSA, - Ischia , NAPOLI, , 4 GIU - Un uomo di 49 anni con problemi psichici e già precedentemente arrestato per reati contro il patrimonio, la notte scorsa si è asserragliato con la sua auto all'...

Esplode una bombola : grande paura - marito e moglie ustionati : Arezzo, 26 maggio 2018 - Un boato, di quelli che non puoi confondere con una rievocazione tranquilla e antica come quella della Transumanza. Un boato a Cavrigla, in via Bellosguardo. Coinvolta una ...