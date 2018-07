Elle Fanning «romantica» per «Mary Shelley»

Elle e Dakota Fanning : stili a confronto : Le due sorElle più bionde del cinema hollywoodiano Dakota ed Elle Fanning calcano tappeti rossi e set da quando erano davvero piccolissime. La loro evoluzione le ha poi portate a non fermarsi solo all’ambiente del cinema, ma a migrare anche in quello della moda. Elle, la più giovane dElle due, 20 anni, mentre Dakota ne ha 24, è stata scelta come testimonial per campagne pubblicitarie come quElle di Marc Jacobs e Miu Miu ed è sempre in ...