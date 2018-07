Ecco Ridaje! | la startup sociale che vuole ridare una possibilità ai senzatetto

agi

(Di sabato 14 luglio 2018) Un fundraising da 20 mila euro per accendere i motori della società, una campagna di equity crowdfunding per dare ai cittadini la possibilità di diventare parte dell’azienda, una piattaforma capace di far incontrare domanda e offerta di decoro delle aree verdi di Roma (ci sono 44 milioni di metri quadrati di aree verdi abbandonate). E non da ultimo, un modello di business che renda sostenibile la solidarietà: per dare ai(8 mila solo nella Capitale), un’altra possibilità, un’opportunità di reinserimento sociale grazie al giardinaggio e sì, anche una piccola remunerazione di 400 euro. Sono queste le linee su cui si muove Ridaje!, progetto imprenditoriale a carattere sociale, presentato ieri a Villa Blanc, il campus della LUISS Business School. L’idea. Ridaje! si pone come obiettivo la reintegrazione ...