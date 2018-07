Ecco perché erano pericolose le 52 tonnellate di pneumatici sequestrate a Genova

Maxi sequestro di pneumatici non a norma nel porto di Genova : Ecco perché sono pericolosi : 'pneumatici del futuro, una sorta di assegno post-datato: una palese violazione di una normativa in vigore in tutto il mondo, che obbliga i produttori a indicare la data esatta per facilitare l'...

Mondiali Russia 2018 : Ecco perché i tifosi della Croazia indossano cuffie da pallanuoto : I Mondiali portano negli stadi un’ampia gamma di tifosi: da quelli che indossano le maglie dei campioni delle proprie squadre a quelli che si avvolgono nelle bandiere della propria nazione e a quelli che indossano… cuffie da pallanuoto. Eh sì, perché in molti in questo emozionante Mondiale in Russia avranno notato l’insolita “mise” dei sostenitori croati, che però ha una spiegazione ben precisa. Agli Europei del 2016, il difensore croato Vedran ...

Addio matrimonio : Ecco perché non ci sposiamo più : È finito il tempo di abiti da cerimonia, bomboniere, rinfreschi e compagnia bella? Per molte donne sembra proprio di sì. Che il matrimonio non sia più una priorità lo dicono i numeri, e il crollo delle nozze celebrate in Italia negli ultimi dieci anni ne è la conferma. Ma diciamoci la verità, in poche di noi ne sentono ormai l’esigenza. I tempi sono cambiati, e con loro la necessità di promettersi amore eterno, che sia davanti ...

Oro bene rifugio ma non troppo : Ecco perché non sale nonostante i dazi USA : Il lingotto non sta insomma affatto agendo come bene riugio come invece dovrebbe fare in tempi di incertezza politica ed economica. "Il motivo alla base di questo trend è il fatto che le attuali ...

Thailandia - il racconto dei ragazzi bloccati nella grotta : Ecco perché sono entrati e come sono sopravvissuti : Secondo quanto raccontato al Bangkok Post dalla mamma di uno dei sopravvissuti, i 12 giovani calciatori thailandesi rimasti intrappolati con il loro allenatore per 18 giorni nella grotta Tham Luang erano entrati nella caverna con l’intenzione di rimanere solo un’ora, e per questo non avevano portato cibo con sé. La donna è la madre del più piccolo dei componenti della squadra: ha potuto comunicare col figlio attraverso la finestra ...

Svelata ‘la legge del desiderio’ : Ecco perché si rischia di prendere decisioni sbagliate : Svelata su 'Science' la legge del desiderio: più a lungo si aspetta una ricompensa, meno si sarà disposti a rinunciarvi. Una regola che vale per topi, ratti ed esseri umani. I risultati dello...

Dani Pedrosa si è ritirato - Ecco perchè/ MotoGP - Marquez : un riferimento per tutti noi - ho imparato molto : Dani Pedrosa si è ritirato, ecco perchè. I commenti e i ringraziamenti di fan e colleghi nella MotoGP: Rossi " un campione con stile". A Valencia sarà nominato Legends,(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 09:09:00 GMT)

Mercato NBA – LeBron James ai Lakers - l’agente Rich Paul svela : “Ecco perchè ha voluto fortemente Los Angeles” : L’agente di LeBron James, Rich Paul, ha svelato il motivo per il quale il numero 23 ha scelto proprio i Lakers come sua prossima destinazione Il trasferimento di LeBron James ai Los Angeles Lakers è senza dubbio il colpo principale del Mercato NBA estivo. Il numero 23 era alla ricerca di nuovi stimoli, di una squadra giovane e vincente, in grado di farlo competere per l’anello e soprattutto, di farlo giocare alla pari con gli ...

Oggi è venerdì 13 : tra fobia e superstizione - Ecco perché è considerato un giorno sfortunato : Il venerdì, quinto giorno della settimana, e il numero 13 hanno notoriamente una cattiva fama: la loro congiunzione secondo la credenza popolare porterebbe sfortuna. Esiste anche una fobia connessa, la “Parascevedecatriafobia”, una paura persistente, anormale e ingiustificata dei giorni venerdì e 13. Oggi è un ennesimo venerdì 13, e c’è qualcuno che addirittura evita di uscire di casa. Una delle tante spiegazioni risale alla mitologia ...

STORMY DANIELS ARRESTATA E RILASCIATA - PORNOSTAR AMANTE DI TRUMP/ Decade l'accusa - Ecco perché : ARRESTATA STORMY DANIELS, la PORNOSTAR presunta AMANTE di TRUMP che l'accusò di averla pagata per star zitta: si faceva toccare da alcuni clienti in uno stripclub. Avvocato: "complotto"(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 23:40:00 GMT)

Tonno all'istamina - Ministero richiama lotto/ Troppa nei cibi fa male : Ecco perché : Tonno all'istamina, Ministero richiama lotto: Troppa nei cibi fa male, ecco perché. Viene naturalmente prodotta dal nostro corpo, ma assunta quando si mangia può portare a dei rischi.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 22:10:00 GMT)

DANI PEDROSA SI È RITIRATO - Ecco PERCHÈ/ MotoGP - Valentino Rossi : "Campione con stile" : DANI PEDROSA si è RITIRATO, ECCO PERCHÈ. Lo spagnolo ha appena detto addio alla MotoGP: ora ho altre priorità, Ezepleta: a Valencia verrà proclamato Legends.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 20:47:00 GMT)

Ecco perché troppa istamina nei cibi fa male : (foto: Pixabay) Stavolta nel mirino dei tossicologi c’è il tonno: dopo l’allarme listeria in alcuni surgelati vegetali, si torna a parlare di sicurezza alimentare con un nuovo ritiro di tonno surgelato pinne gialle. Un lotto di questo prodotto è stato appena richiamato dal Ministero della salute a causa del rischio di un eccesso di istamina, una molecola presente anche nel nostro organismo, coinvolta nelle reazioni ...

Ridurre il seno? Ecco perché a volte è necessario : Noi donne non siamo mai contente, soprattutto per quanto riguarda il fisico: dal colore dei capelli a quello degli occhi, dall’altezza alle forme… desideriamo sempre ciò che non abbiamo. Prendete il seno: quanti sono i casi di donne che sono ricorse al chirurgo per guadagnare qualche taglia in più? Eppure ce ne sono molte altre che sono andate nella direzione opposta, facendosi operare per avere forme più discrete. I motivi per cui ...