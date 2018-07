Ecco gli sconti Estivi di GearBest del Weekend

Da Amanda Lear a Bebe Vio : Ecco le voci de 'Gli Incredibili 2' : ... ma mi sono divertita a interpretarla per questo tono della voce, per questo modo di chiamare tutti 'tesoro' che la ricorda chiaramente le signore prepotenti del mondo della moda che sanno tutto ...

Ecco a voi l’invenzione dell’anno : il “dildo” per gli anziani. La funzione (sorprendentemente utile) vi lascerà a bocca aperta : Lo youtuber Javi Olivares invita il web a riflettere sulla strana forma di un’invenzione piuttosto singolare. La risposta è racchiusa nel video promozionale che con molta ironia viene doppiato dal video maker spagnolo. Quello che sembra essere un fallo in realtà è una leva che, fissata sulla portiera dell’auto, consente alle persone anziane di scendere agilmente dalla vettura. Tra una risata e l’altra la rete si interroga: ingegneri con problemi ...

Ecco come i calciatori migliorano le performance con la dieta [VIDEO] : In una partita, che determina grande stanchezza fisica e mentale per un atleta, la chiave è nella giusta alimentazione: Ecco, nel video a corredo dell’articolo, le caratteristiche della dieta dei calciatori, dai cibi consumati alla frequenza dei pasti. L'articolo Ecco come i calciatori migliorano le performance con la dieta [VIDEO] sembra essere il primo su Meteo Web.