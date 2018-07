eurogamer

: Earthfall: vediamo insieme il nuovo trailer di lancio #Earthfall - Eurogamer_it : Earthfall: vediamo insieme il nuovo trailer di lancio #Earthfall -

(Di sabato 14 luglio 2018)ha finalmente raggiunto PlayStation 4, Xbox One e PC, ci fa notare Gamingbolt, per cui gli sviluppatori hanno deciso di celebrare questo importante momento con ildi undel gioco.Nel brevepossiamo notare una certa ispirazione a Left 4 Dead, ispirazione che possiamo assaggiare anche mettendo le mani sul gioco in sé. Possiamo notare il peculiare design dei personaggi così come il sistema di illuminazione il tutto assieme a sane dosi di pure azione accattivante, tutti elementi che fanno presagire cosa il videogiocatore dovrebbe aspettarsi dal titolo.Se siete in cerca di video gameplay, in questonon ne vedrete molto ma considerando cheè ora disponibile per PS4, PC e Xbox One, trovare spezzoni di gameplay più lunghi non sarà affatto difficile.Read more…