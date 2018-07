“È viva | sappiamo dov’è” Scomparsa Ylenia Carrisi | la notizia choc dagli Usa 

caffeinamagazine

(Di sabato 14 luglio 2018) Una, quella di, che ha sconvolto il mondo intero. Nonostante siano passati ormai 24 anni dall’ultima volta che si sono avute sue notizie,continua a vivere attraverso i ricordi dei suoi genitori Al Bano e Romina. Della giovane più nessuna traccia. A 23 anni, dopo una breve esperienza in Tv al fianco di Mike Bongiorno, bellissima e appassionata idealista, cercava disperatamente la sua strada, lontano il più possibile dalle vigne di Cellino San Marco e nel 1993 partì per un viaggio negli States. Il giorno di Capodanno chiamò a casa a Cellino per fare gli auguri, sembrava confusa, faceva discorsi strani. “Dove sei?” – le chiese Albano -“Che importanza ha?” – rispose lei.era a New Orleans, l’ultima tappa del viaggio con i suoi e la città nella quale si sarebbe fermata per sempre. Quella del 31 dicembre 1993 fu l’ultima ...