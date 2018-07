È ora di digital detox | lo dice anche Tim Cook

Editoria - da Unicusano panoramica e dati sullo stato del settore digitale : Giornalismo, a 'Dig awards' 200 progetti in gara tra diritti, economia e mafie Una fotografia necessariamente non esaustiva, ma che lascia riflettere sulle tendenze economiche, sui modelli di business attuabili e su un cambiamento ben più profondo che interessa ...

Digital detox day - smartphone e tablet : è ora di staccare : Torna l'iniziativa del Digital detox day. Il 1 luglio è la giornata giusta per spegnere il cellulare e qualsiasi altro device e riconnettersi alla vita reale. Ecco i consigli per abituarsi a farlo, dal disabilitare le notifiche all'app che ti premia se usi meno il telefonino....

Mezz'ora di Internet gratis per tutti e una PA più smart : la via digitale del governo giallo-verde : ...parlamentare sull'innovazione è proprio quella richiamata da Antonio Palmieri per evidenziarne il valore aggiunto di 'uno spazio libero' dove i parlamentari si confrontano 'non per fare politica ma ...

Mezz’ora di internet gratis per tutti : Di Maio e l’incentivo alla cittadinanza digitale : Mezz'ora di internet gratis per tutti gli italiani e dunque in particolare per chi non può permettersi un servizio di connessione alla rete. Non ce ne voglia Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico artefice in queste ore della dichiarazione all'internet Day di oggi 26 giugno presso la Camera: sembra tuttavia di ascoltare quasi un claim pubblicitario che di certo farà breccia su molti ma che poi non è stato ...

Mezz'ora di Internet gratis per tutti e una PA più smart : la via digitale del governo giallo-verde : Dal no alla tentazione dell'utopismo digitale all'auspicio di un confronto libero invece da ideologie di parte - come accade di solito in ambito di Intergruppo parlamentare - metodo quanto mai opportuno quando si lavora su sviluppo e cultura. Sono i temi intorno ai quali si è sviluppato il dibattito nel panel sull'agenda di legislatura, nel corso dell'Internet day per la presentazione del quarto ...

Per fare diventare il digitale una risorsa di sviluppo servono scelte politiche. Qui e ora : La realtà si muove negli schemi come l'acqua nel letto di un fiume: essa spinge contro gli argini, li allarga, li abbandona. Gli argini non possono dire nulla del fiume, non lo conoscono, ma ciò ...

Impronte digitali per i lavoratori pubblici : ...andavano a fare un secondo lavoro! Perché dovrebbe essere sbagliato che lo Stato tuteli quei lavoratori che invece si impegnano e fanno il proprio dovere? Autore Gianluca Santoni Categoria Cronaca

Il ministro Bongiorno : «Impronte digitali contro i furbetti del cartellino» ora tre licenziati al mese : Il ministro della Pubblica Amministrazione dichiara guerra agli assenteisti: «Faremo ispezioni a sorpresa». E sul Corpo Forestale: «Riforma fallita».

Il Lazio fa una legge sulla gig economy : cosa cambia per app e lavoratori digitali : Fattorini delle consegne del cibo a domicilio (Paolo Gerace – LaPresse) Salario minimo orario, assicurazione e tutele sanitarie, stop al cottimo, portabilità del rating. La Regione Lazio ha varato la prima legge sul lavoro digitale, a cominciare dai fattorini delle consegne dei pasti a domicilio. In un mese il presidente Nicola Zingaretti ha messo nero su bianco i quattordici articoli che mirano a regolare il fenomeno della gig economy, la ...

Gli effetti del decreto Di Maio su fattorini e lavoratori digitali : fattorini delle consegne del cibo a domicilio (Paolo Gerace – LaPresse) Assumere come dipendenti i fattorini delle consegne del cibo a domicilio, come Deliveroo, Foodora, Glovo e Uber Eats. Lo prevedono le bozze in circolazione di quello che il neoministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha ribattezzato decreto dignità. Ma se il testo condiviso con i corrieri incontrati nelle scorse settimane fosse confermato, il primo provvedimento del ...

Code Vein : rivelato Season Pass - bonus digitali per il pre-order - e molto altro ancora : Bandai Namco Entertainment ha annunciato i dettagli relativi al Season Pass, alla Digital Deluxe Edition e ai bonus per il preordine di Code Vein, riporta Gematsu.Come possiamo vedere il Season Pass verrà venduto al prezzo di 2,700 yen, circa 21 euro, e saranno inclusi tre diversi add-on con dungeon aggiuntivi, oggetti equipaggiatili che forniscono diverse abilità e versioni alternative dei personaggi di gioco. in aggiunta chi prenderà il Season ...

Reti e networking : la digital transformation passa dalla collaborazione : In avvio il Milano Innovation District , MIND, , che comprende la grande area ex Expo, il Parco della Scienza che ospiterà Human Technopole, il campus scientifico dell'Università Statale, il centro ...

Il consulente ombra e il costruttore : e ora prendiamo il Flaminio Anteprima sul Messaggero Digital : Un controllo totale. Da quando aveva messo piede in Campidoglio, per volontà dei vertici del Movimento, Luca Lanzalone gestiva tutte le partite aperte. Un uomo invisibile, di fatto, il...