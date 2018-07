E' morto Pio Rapagnà - ex deputato radicale - una vita di lotte civili e sociali : Pescara - Si è spento nella notte, a causa di una malattia, l'ex parlamentare radicale abruzzese Pio Rapagnà; aveva 73 anni. Era stato eletto deputato con il movimento di Pannella nell'aprile 1992 e aveva concluso il mandato anticipatamente nel 1994, per lo scioglimento delle Camere. La sua attività politica è stata sempre caratterizzata da battaglie civili e sociali in difesa degli inquilini senza casa o per la ...

Grugliasco. Rosario Tropiano morto in un incidente a Piossasco : Un centauro di 58 anni è morto in un incidente stradale nel Torinese. La tragedia è avvenuta lungo la strada

“Terribile”. Sport in lutto. L’ultima cosa del campione - morto in gara a 32 anni : Lutto nel mondo del motociclismo. Domenica 8 luglio il trentaduenne della dinastia più conosciuta delle road racers, ha perso la vita in seguito ad un fatale incidente registratosi oggi nel corso delle prove della Skerries 100, una delle classiche dell’Irish Road Racing. Si tratta di William Dunlop, 32enne erede della famosa dinastia, e uno dei migliori interpreti delle road racers. La conferma del decesso è stata diffusa ufficialmente ...

Dramma nel mondo dello sport - il campione è morto durante uno scontro a fuoco con la polizia : Il mondo dello sport è sotto shock per un lutto che ha coinvolto un campione di basket, rimasto ucciso durante uno scontro a fuoco con la polizia. La vittima è il giocatore americano Tyler Honeycutt 28 ...

Mondiali - auto piomba sulla folla : un morto e cinque feriti : Un'auto è finita a tutta velocità su un marciapiede vicino a una fermata dei mezzi pubblici a Sochi uccidendo una persona e ferendone altre cinque. Secondo la polizia - citata da...

Maltempo USA - gravissime alluvioni in Iowa : caduti 250 mm di pioggia in poche ore - un morto [GALLERY] : 1/11 ...

Piove di Sacco. Marco Coletta morto in un incidente a Pegolotte di Cona : Un ragazzo di 19 anni di Piove di Sacco (Padova) è morto in un incidente sulla strada regionale 516 a Pegolotte di

NY. morto pioniere movimento gay Usa : 04.55 Dick Leitsch, uno dei pionieri del movimento gay negli Stati Uniti, è Morto a 83 anni a New York. E' stato uno dei primi a organizzazione la difesa dei diritti gay quando ancora l'omosessualità era per lo più tenuta nascosta e anche una piccola protesta richiedeva grande coraggio. Leitsch è Morto per un cancro al fegato scoperto in febbraio. Fra le persone che gli hanno scritto dopo che la sua malattia è stata resa nota, anche l'ex ...

Cuoco di colore ferito con fucile a piombini : 'Pensavo di essere morto' : Bouyangui non ha dubbi, questa aggressione nasce dal clima d'odio che si sta diffondendo verso i migranti: 'C'è una brutta aria per i ragazzi di colore. Il Governo può scegliere di fermare gli arrivi, ...

Tempio Pausania. Diego Corsaro morto schiacciato da un trattore : Incidente mortale in un vigneto di Santa Lucia nelle campagne di Tempio Pausania (Sassari). Diego Corsaro è morto schiacciato da un trattore.

Tir piomba su tre auto : spaventoso incidente in tangenziale. 10 feriti e un morto : Il terribile schianto è avvenuto intorno alle 10.20 all'uscita dalla barriera autostradale in direzione Mestre, in località Villabona. Nulla da fare per una delle persone coinvolte, la cui Mercedes è stata tamponata con violenza dal tir.Continua a leggere