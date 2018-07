E' morta la giornalista Laura Nobile

morta MILLY GUALTERONI - GIORNALISTA DI COSMOPOLITAN/ "Una vita di sfide" - lutto a Sondrio : attesi i funerali : MORTA MILLY GUALTERONI, GIORNALISTA di COSMOPOLITAN, caduta dal quinto piano: incidente domestico o suicidio? E' scomparsa nella giornata di ieri presso la sua abitazione di Sondrio(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 12:00:00 GMT)

Amalia “Milly” Gualteroni - morta la giornalista e scrittrice : caduta accidentale dal quinto piano : Amalia Gualteroni, giornalista e scrittrice, è morta a Sondrio all’età di 61 anni. La donna, conosciuta come Milly, è precipitata dal quinto piano di un palazzo mentre stava pulendo i vetri. La Polizia di Stato ha aperto le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente ma secondo i primi rilievi sembra che la scrittrice abbia perso l’equilibrio mentre era impegnata nel lavoro di pulizia. Il corpo di Amalia è stato trovato ...

E' morta Luciana Alpi - la mamma di Ilaria : 24 anni alla ricerca della verità sulla scomparsa della figlia giornalista : È morta a Roma Luciana Alpi, la mamma di Ilaria, la giornalista del Tg3 uccisa il 20 marzo del 1994 a MOgadiscio, in Somalia, insieme al collega Miran Hrovatin. Lo si apprende da fonti legali. Aveva ...

morta Alessandra Appiano - giornalista e conduttrice : "Gesto volontario" : E' Morta improvvisamente, a 59 anni, la scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva Alessandra Appiano. La causa della morte, stando alle indagini, è stato un gesto volontario. Nata ad Asti, aveva vinto con...