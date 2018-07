Due bambini feriti cadendo da un muretto e dalla bicicletta - AostaOggi IT

Thailandia - baby calciatori intrappolati in grotta : salvi altri Due bambini Live : Le operazioni di recupero degli otto ragazzi più l'allenatore intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia , sono riprese e altri due ragazzi oggi sono stati estratti...

Strage di bambini a Shanghai/ Video - attacco in Cina : un uomo uccide Due ragazzini davanti scuola elementare : Un uomo armato di coltello ha ucciso due bambini all'ingresso di una scuola elementare a Shanghai in Cina , era arrabbiato contro la società. E' stato neutralizzato dai genitori(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 12:32:00 GMT)

Ventimiglia : immigrato senegalese salva Due bambini che stavano annegando : Cheikh Samba Beye, 44 anni, si è tuffato in acqua ed ha salvato la vita a due bambini italiani che stavano annegando davanti agli occhi della madre: "L'unico mio pensiero era che non morissero, mi si sono aggrappati addosso con una forza che non avevo mai visto prima".Continua a leggere