Dovizioso davanti a tutti nelle ultime libere

MotoGp – Terminate le FP4 al Sachsenring : Dovizioso davanti a tutti - Rossi e Marquez in difficoltà [FOTO] : Il pilota della Ducati chiude davanti a tutti la quarta sessione di prove libere, dietro di lui il connazionale Iannone e il compagno di squadra Lorenzo Si chiude con una Ducati davanti a tutti la quarta sessione di prove libere del Gp di Germania, Andrea Dovizioso ferma il tempo sull’1:21.318 precedendo Andrea Iannone di soli ventidue millesimi. Ottima la prova dei due italiani, che precedono un indiavolato Jorge Lorenzo che ...

MotoGP - GP Germania. Dovizioso : 'Saremo più veloci del 2017'. Lorenzo : 'Davanti come ad Assen' : Lo scoring di Andrea Dovizioso al Sachsenring vede due podi in MotoGP nel 2012 e nel 2016 , terzi posti, . Nel 2017 il pilota di Forlì ha chiuso ottavo, dopo essere riuscito a risalire fino alla ...

MotoGP - GP Olanda : Marc Marquez sfreccia nel warm-up davanti a Dovizioso e Vinales - nono Valentino Rossi : Se il buongiorno si vede dal mattino… sono guai seri per gli avversari di Marc Marquez. Il campione del mondo in carica, intatti, dopo la pole position conquistata nella giornata di ieri, ha fatto segnare anche il miglior tempo nel corso del warm-up del Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP. Il portacolori della Honda ha girato in 1:33.939 staccando Andrea Dovizioso (Ducati) di 242 millesimi, mentre al terzo posto si è classificato ...

MotoGp Olanda - Dovizioso : «Partire davanti è importante» : ASSEN - Non perde il sorriso Dovizioso. Domani scatterà nella seconda fila della griglia, a pochi millesimi da Marquez , 79, . 'In assoluto sono pochissimi, ma possono essere tanti e rifilarti in ...

Moto Gp Assen 2018 - qualifiche : pole di Marquez - Rossi è terzo davanti a Dovizioso. Orari tv e diretta della gara : Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Olanda della MotoGp. Lo spagnolo ha conquistato la sua prima pole in carriera ad Assen con il tempo record di 1.32.791, precedendo l’altra Honda dell’inglese Cal Crutchlow di appena 41 millesimi. terzo tempo per Valentino Rossi, con il ‘Dottore’ a 59 millesimi da Marquez e seguito da Andrea Dovizioso: il forlivese, su Ducati ufficiale, ha chiuso a soli 0.079 dal leader ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : risultati e classifica qualifiche. Marc Marquez in pole di un soffio davanti a Crutchlow ed a Valentino Rossi. Dovizioso chiude quarto : Le qualifiche nella “Cattedrale del Motociclismo” premiano Marc Marquez (Honda), autore della pole position con il tempo di 1’32″791, a precedere di 41 millesimi Cal Crutchlow (Honda) e di 59 Valentino Rossi. Una prestazione di grande qualità del leader del Mondiale 2018 di MotoGP, semplicemente fantastico nel t4, danzando letteralmente nella variante prima del rettilineo dei box. Lo spagnolo si conferma anche il ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : Jorge Lorenzo trionfa in solitaria davanti a Marquez e a Valentino Rossi. Caduta amara per Dovizioso : Il settimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, sul circuito del Montmeló (Spagna), sorride ad un Jorge Lorenzo (Ducati) di lusso. Lo spagnolo bissa il trionfo del Mugello e centra il sesto successo in carriera su questa pista. Può essere soddisfatto, però, anche Marc Marquez (Honda), in seconda posizione, vista la Caduta dell’altra Rossa di Andrea Dovizioso. Della disavventura del centauro italiano, approfitta l’altro rappresentante ...

Motogp Barcellona 2018 : Lorenzo in pole davanti a Marquez e Dovizioso - : Il Campione del Mondo in carica ha anche rischiato di fare la pole, ma nel suo ultimo tentativo lanciato si è trovato davanti la Ducati di Danilo Petrucci , oggi sesto, che lo ha rallentato. Bel ...

MotoGp - Catalogna Lorenzo in pole davanti a Marquez e Dovizioso - Rossi è settimo : BARCELLONA - E' di Jorge Lorenzo la pole position del Gp di Catalogna nella classe MotoGp. Il pilota della Ducati gira in 1'38'680 precedendo il connazionale della Honda Marc Marquez , 1'38'746, e il ...

MotoGP - Rossi e Dovizioso davanti a Montmeló. Poi Lorenzo e Marquez 3° : Ottimo inizio di Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. Gli italiani di Yamaha e Ducati hanno dominato la prima sessione di prove libere del GP di Catalogna, precedendo l'altra Ducati di Jorge Lorenzo e ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Valentino Rossi davanti a tutti! Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sono in scia : Il primo squillo del weekend del GP di Catalogna è di Valentino Rossi. Il Dottore ha chiuso con il miglior tempo le prove libere 1 sul circuito del Montmeló, piazzando la zampata proprio nel finale, quando ha stampato un tempo di 1’39″465. Un bel modo per cominciare il fine settimana per Rossi: il pilota della Yamaha è reduce dal podio del Mugello che gli ha regalato la seconda posizione nel Mondiale, ma i problemi della sua M1 sono ...

MotoGP - Ordine d’arrivo GP Italia 2018 : risultato e classifica. Trionfo di Jorge Lorenzo davanti a Dovizioso ed a Valentino Rossi. Caduta per Marc Marquez (16°) : Trionfo Ducati al GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Jorge Lorenzo ottiene il primo successo con la Rossa a precedere il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso. Una gara autoritaria del maiorchino che, dopo le tante polemiche di questi mesi, torna sul gradino più alto del podio, dando una risposta ai propri detrattori. Terza posizione per Valentino Rossi (Yamaha), che ha la meglio al termine di un duello molto intenso ...

Moto GP - Lorenzo trionfa al Mugello davanti a Dovizioso e Rossi : Jorge Lorenzo trionfa nella gara MotoGp del Gp d'Italia al Mugello. Lo spagnolo, in sella alla Ducati ufficiale, si è preso la prima posizione subito dopo il semaforo verde e ha dominato la gara, vincendo con ampio...