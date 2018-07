Dopo la polemica sul Dl Dignità | il M5s vuole ' fare pulizia' al Mef

Mondiali Russia - esultanza polemica di Neymar Dopo il gol contro il Messico [FOTO] : Si sta giocando l’ottavo di finale valido per i Mondiali in Russia in campo Brasile e Messico, spettacolo non solo in campo ma anche in tribuna con le tifose sexy. dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, a passare in vantaggio è il Brasile con Neymar, grande giocata di squadra e l’attaccante del Psg non può sbagliare. Per il calciatore esultanza polemica, Neymar ha zittito le telecamere. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE ...

Staffetta azzurra - il post di Salvini Dopo la polemica : «Brave ragazze - mi piacerebbe abbracciarvi» : L'immagine di Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e Libania Grenot, vincitrici ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona in Spagna, è diventata virale e motivo di polemica politica. ...

“Sto sul lastrico. Colpa della Rai”. La vip piange miseria : “Ma non voglio pietà”. Dopo la polemica - arriva lo sfogo : “Mi hanno ridotto sul lastrico, ma io non elemosino la pietà di nessuno”. La vip lo dice senza peli sulla lingua in una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi Dopo la batosta arrivata dalla Rai che è ancora sulla bocca di tutti: l’esclusione da Pechino Express, il docu-reality a cui avrebbe dovuto partecipare. Ne aveva bisogno, dice ancora, perché “non ho mai vissuto di rendita e ho bisogno di ...

Melania Trump e il suo primo messaggio Dopo la polemica della giacca : La first lady Melania Trump nelle ultime ore ha fatto parlare di sé per una giacca verde che, sulla schiena, mostrava la scritta "I really don't care. Do u?" ("A me non importa, e a te?"). Frase che ha scatenato la fantasia di molti giornali americani: le parole erano riferite al presidente USA? O forse a Melania non importava nulla delle polemiche scatenate dall'affaire migranti al confine USA-Messico?Worst First Lady ever ...

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI - INCIDENTE HOT : SLIP SU INSTAGRAM/ Foto - nuova polemica Dopo il vestito trasparente : FEDEZ posta per sbaglio su INSTAGRAM l'intimo di CHIARA FERRAGNI, l'influencer lo costringe a cancellare tutto. nuova polemica dopo la Foto dell'abito trasparente.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 08:17:00 GMT)

“Ecco cosa voglio fare con i rom”. Salvini - la decisione choc del ministro dell’Interno. Dopo il caso migranti - è ancora polemica : Non ci soltanto gli immigrati nei pensieri del ministro degli Interni Matteo Salvini. Anzi, il caso dell’Acquarius, ormai sbarcata in terra iberica, sembra solo un lontano ricordo. Non che sia risolta come problematica, quella dell’immigrazione clandestina, ma perlomeno la percezione dell’elettorato di destra è salva. Ora, è il momento di fare i conti con i problemi radicalmente più “interni” appunto, e non farsi prendere dalle rogne ...

'Bella Ciao' - Dopo 'La Casa di Carta' arriva il remix e scoppia la polemica : Il mondo dei social non ha preso molto bene questo fenomeno legato a 'Bella Ciao' e molti utenti nelle ultime ore hanno espresso il proprio malcontento su Twitter con commenti al vetriolo. A gettare ...

Asia Argento a X Factor Dopo la morte del compagno. Scoppia la polemica in rete : Lo chef Anthony Bourdain è morto venerdì 8 giugno e la notizia della sua scomparsa ha sconvolto tutto il mondo. dopo qualche ora dalla tragica morte, Asia Argento, legata sentimentalmente allo chef da un anno, aveva scritto alcune parole per ricordarlo: "Anthony ha dato tutto se stesso in ogni cosa che ha fatto. Il suo spirito brillante e senza paura ha toccato e ispirato molti, e la sua generosità non conosceva limiti. Era il mio amore, la mia ...

“Esco anch’io”. ‘La Prova del cuoco’ - la fuga. Dopo la Clerici via un altro pezzo da 90 e adesso sono in tanti ad avere dubbi sulla trasmissione mentre la polemica su Elisa Isoardi non si ferma : ”Grazie per tutto l’affetto, Mi sento davvero una di famiglia. Mi mancherete, 18 anni sono tanti. Ma c’è un tempo per ogni cosa. Rimettersi in gioco, non aver paura di cambiare e farlo quando la tavola è ancora apparecchiata”. Così Antonella Clerici aveva salutato il suo pubblico sui social. Un addio difficile, duro, motivato anche da quanto successo a Fabrizio Frizzi e che l’ha spinta a poggiare il pieno sul ...

“Che gaffe!”. Giuseppe Conte - primo scivolone social : il dettaglio che lo ‘incastra’. Il premier posta una foto su Facebook e subito Dopo scoppia la polemica in rete : Per il nuovo presidente del consiglio Giuseppe Conte non sono giorni facili, questi. Prima le polemiche, poi l’incarico ottenuto da Mattarella e poi, finalmente, il giuramento e il voto di fiducia. Al giorno d’oggi, ad accompagnare tutti questi importanti momenti, oltre alla stampa, ci sono anche i social. Lui ha aperto il suo profilo Facebook istituzionale proprio appena ricevuto l’incarico. E così, puntuale, ecco la ...

“Io a letto con Floriana?”. E quello che succede Dopo finisce in polemica. Ancora senza limiti questo Grande Fratello : e la romana ormai famosa svela tutto : Un ciclone in piena regola. Sono bastati pochi minuti nella casa del Grande Fratello a Floriana Secondi, la ribella romana che trionfò in una delle prime edizioni, per seminare il panico della casa più spiata d’Italia. dopo essersela presa con Simone Coccia Colaiuta, uno degli inquilini più amati, ecco che nel mirino di Floriana finisce Matteo Gentili, uno dei tre “boni” scelti da Barbara D’Urso.In collegamento a “Mattino Cinque”, la Secondi ...

F1 – La felicità di Ricciardo - le gomme di Vettel e la polemica di Hamilton : le impressioni a caldo dei piloti Dopo il Gp di Monaco : Ricciardo entusiasta, Vettel soddisfatto a metà, Hamilton polemico: le impressioni a caldo dei piloti dopo il Gp di Monaco Daniel Ricciardo dopo aver trionfato sul circuito di Shanghai vince anche a Montecarlo. L’australiano in occasione del sesto appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno conquista il primo gradino del podio nonostante i problemi riscontrati durante la gara con la sua monoposto. Seguono al pilota della Red Bull, ...

Alda D'Eusanio VS Corona - polemica Dopo Verissimo : la conduttrice ci va giù pesante : Sabato pomeriggio, nel salotto di Verissimo, Fabrizio Corona è tornato a parlare di Alda D'Eusanio, non cambiando nulla...

Da Savona messaggio per Mattarella : 'Ho lasciato Euklid Dopo la polemica scomposta' : Lettera del possibile ministro dell'Economia al Sole24Ore sulla presunta irritazione del capo dello Stato per le motivazioni addotte per l'addio al fondo