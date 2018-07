Donna incinta picchiata e segregata in casa : arrestato il compagno : La picchiava e la segregava in casa malgrado lei fosse incinta di nove mesi. Non è chiaro se l'uomo fosse il padre del nascituro. La storia di violenza domestica è avvenuta nell'hinterland di Ascoli ...

Ascoli Piceno - Donna incinta di 9 mesi segregata e picchiata/ Ultime notizie : arrestato il compagno : Ascoli Piceno, donna incinta di 9 mesi segregata e picchiata: arrestato il compagno italo-brasiliano. Le Ultime notizie su una storia terribile di violenza domestica che si è conclusa bene(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 19:41:00 GMT)

Migranti : Lampedusa - mamma con bimba e Donna incinta trasferite a Palermo in elisoccorso : Palermo, 14 lug. (AdnKronos) - Una donna incinta insieme con la sorella e una mamma molto debilitata con la bambina, che si trovavano sul barcone con 450 Migranti e che sono state portate a Lampedusa, sono state trasportate poco fa in elisoccorso dall'isola di Lampedusa all'ospedale di Palermo. "Le

Migranti - completato il trasbordo dei 450 : a Lampedusa anche una Donna incinta : Intervenute Gdf, Guardia Costiera e un pattugliatore di Frontex. Portati nell'isola siciliana anche diversi bambini

Dagli scavi di Mombasiglio spunta lo scheletro di una Donna incinta vissuta nel tardo Medioevo : SERGIO RIZZO - Sono iniziati da alcuni giorni i lavori di scavo da parte degli studenti e dei professori della scuola di specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di ...

Arizona Muse - la Donna perfetta è incinta : L’articolo è uscito sul numero di Vanity in edicola dal 27 giugno al 3 luglio Arizona Muse è alta 1 metro e 78, è sottile come un filo d’erba, ha uno sguardo languido, da attrice degli anni Quaranta, insomma, è il ritratto della perfezione. La guardo mentre posa per il fotografo, ha un’eleganza naturale, come una creatura di un altro pianeta. Poi, quando parla si anima e, improvvisamente, l’immagine snob, da copertina, scompare e rivela ...

Burger King - spot choc per Mondiali in Russia/ “Premio a ogni Donna che si fa mettere incinta da calciatore” : Burger King, spot choc per Mondiali in Russia: “Premio a ogni donna che si fa mettere incinta dai calciatori”. La catena di fast food ha ritirato la campagna pubblicitaria e chiesto scusa(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:45:00 GMT)

Migranti : nave cargo in rada a Pozzallo - chiesta evacuazione per Donna incinta : Palermo, 23 giu. (AdnKronos) - Una motovedetta della Guardia costiera sta raggiungendo la nave cargo Alexander Maersk, da ieri in rada davanti al porto di Pozzallo con 113 Migranti a bordo, per portare a terra una donna all'ottavo mese di gravidanza. La richiesta di aiuto sarebbe arrivata direttamen

Burger King : “Hamburger gratis a ogni Donna che si fa mettere incinta da un calciatore”. Scoppia la polemica : “Come parte della sua campagna di responsabilità sociale, Burger King offre una ricompensa a ogni donna che si fa mettere incinta dalle stelle del calcio. ogni donna riceverà tre milioni di rubli e una scorta di hamBurger Whopper a vita. Avanti, crediamo in te!”. Il messaggio non è un fake o un meme creato ad hoc da qualche buontempone con dubbio senso dell’umorismo: si tratta di una campagna messa a punto dalla grande catena ...

Mattarella : «L’Europa non ci lasci soli». In mare muoiono neonata e Donna incinta : Domenica a Bruxelles un «vertice straordinario e informale ristretto» fra Italia, Francia, Germania, Spagna, Grecia, Bulgaria e Austria.

Migranti soccorsi dalla nave Usa - oltre 70 vittime nel naufragio : tra loro una Donna incinta e una mamma con neonata : “Il gommone all’improvviso si è bucato nel mezzo e si è spezzato in due: è stata la fine”. I 42 Migranti sopravvissuti a un naufragio al largo della Libia grazie all’intervento della nave Trenton della Marina americana raccontano così quel momento drammatico, costato la vita ad almeno 70 persone, disperse in mezzo al mare. Quindi non 12 come era sembrato in un primo momento, ma oltre 70 morti. Tra loro, ricostruiscono i ...

