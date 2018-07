domani forza croazia! tifare contro la francia sara' naturale

Stadio della Roma - la “lista” di Parnasi : soldi a Forza Italia - Pd e Leu. “domani vedo i Cinque Stelle - pago pure a loro” : Una cena con Luca Lanzalone e Giancarlo Giorgetti, neo sottosegretario della Lega e in odore di premiership per tanti giorni. Una “lista” di politici – locali e non – saldati e da saldare, finanziamenti anche di piccole entità che gli inquirenti non specificano siano leciti o illeciti. Un lavoro fattivo, sia economico che comunicativo, per Roberta Lombardi candidata M5S alla Regione Lazio “che magari non vince ma ci può essere utile sul ...