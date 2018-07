Dl Dignità | Di Maio | “Ottomila posti in meno in un anno? Numero apparso nella notte Le

Decreto Dignità - Di Maio accusa le lobby : -8mila non esiste : Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio contro i poteri forti, rei di aver manomesso il suo Decreto dignità e inserito il passaggio con gli 8mila posti di lavoro in meno."Nella relazione" al Decreto dignità "c'è scritto che farà perdere 8mila posti di lavoro in un anno. Quel numero, che per me non ha alcuna validità, è apparso la notte prima che il dl venisse inviato al Quirinale. ...

Dl Dignità - Di Maio : "8 mila posti in meno? Numeri non del Governo"/ Video - "Abbiamo contro le lobby" : Decreto Dignità, Mattarella firma il testo: arriva l'ok del Presidente della Repubblica, la Ragioneria di Stato ha trovato le coperture, ecco tutte le novità(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 15:36:00 GMT)

Rimini - CGIL : "No ai voucher senza Dignità - Di Maio contraddice se stesso" : Di certo meriterebbe una maggiore attenzione e un maggiore sostegno da parte del Governo se l'obiettivo, come hanno dichiarato, é quello di rilanciare l'economia turistica, invece si punta ancora ...

Pd e Forza Italia contro Luigi Di Maio : “80.000 posti di lavoro in meno - il decreto Dignità porta disoccupazione” : Forza Italia e Partito Democratico si oppongono all'approvazione del decreto dignità, in particolare alle norme che andranno a regolare i rapporti a termine: "Ottantamila posti di lavoro in meno in 10 anni. Sono quelli che prevede in relazione del decreto dignità. Ma non doveva essere la Waterloo del precariato? Il problema del lavoro non si risolve distruggendolo", commenta il segretario dem Maurizio Martina su Twitter.Continua a leggere

Di Maio : "dopo i vitalizi ora il taglio dei parlamentari. Sul Decreto Dignità no fiducia" : È un Luigi Di Maio soddisfatto quello che il giorno dopo l'ok dell'ufficio di presidenza della Camera al taglio dei vitalizi per gli ex deputati dice:ora mi sembra arrivato anche il momento di tagliare il numero dei parlamentariIl vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro è intervenuto stamattina ad Agorà Estate su Rai 3. Ieri il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro aveva proposto un taglio dei ...

Decreto Dignità - Di Maio : “Ok ai voucher - purché non ci sia sfruttamento. Come evitarlo? Scriveremo norma molto bene” : “Se qualcuno vuole introdurli per sfruttare, alzeremo un muro di cemento armato”. Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e allo Sviluppo Economico, a margine dell’Assemblea di Coldiretti a Roma, in merito alla reintroduzione dei voucher nel Decreto dignità. “Per evitare abusi dobbiamo scrivere bene la norma. La Scriveremo con le categorie, in modo che possano essere funzionali”. L'articolo Decreto dignità, ...

Di Maio : "Decreto Dignità - no a fiducia" : 10.41 "Non metteremo la fiducia sul decreto Dignità ma faremo in modo di difendere quello che abbiamo fatto. Lo ha detto il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ad Agorà sottolineando che farà in modo che il provvedimento non sia annacquato Il dibattito nel Pd su come votare? "Se una forza d'opposizione è in dubbio,significa che questo decreto qualcosa fa" Sulle causali per i contratti stagionali:"Non ho mollato, gli stagionali non le hanno mai ...