Dl Dignità | Di Maio grida al complotto | Padoan nega i sospetti Video | il ministro

Dl Dignità - Di Maio furioso sconfessa la relazione : '-8000 posti di lavoro? Numeri non del governo' : La stima contenuta nella relazione tecnica della Ragioneria di Stato. Ma il ministro del Lavoro adombra responsabilità di uomini vicini all'ex ministro Padoan. Dal Mef ribattono: 'Quei Numeri non li ...

Dl Dignità - Di Maio : «Meno 8mila posti di lavoro? Numero è boicottaggio delle lobby» : Secondo il vicepremier «quel dato è comparso la sera prima dell’invio, non l’ha messo il governo”. E dai piani alti del Movimento filtra la volontà di «fare pulizia» in Ragioneria dello Stato e al Mef

Luigi Di Maio - dl Dignità : 'Manomessa la relazione tecnica'. Il Mef lo sputtana : 'Balle' : Deliri da grillini: Luigi Di Maio grida al complotto. Già, il ministro del Lavoro non ha gradito i rilievi della relazione tecnica sul decreto dignità che ha messo in luce un fattore finora rimasto ...

Di Maio : 'Lobby contro dl Dignità'. Scontro su numeri con Mef | : Il ministro del Lavoro sulle cifre apparse nella relazione tecnica che accompagna il decreto : ""8mila posti in meno? Non è vero. Numero apparso la notte prima dell'invio al Quirinale. Per me non ha ...