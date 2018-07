Dl dignità | Di Maio | -8mila non esiste

Di Maio : 'Lobby contro dl dignità'. Scontro su numeri con Mef | : Il ministro del Lavoro sulle cifre apparse nella relazione tecnica che accompagna il decreto : ""8mila posti in meno? Non è vero. Numero apparso la notte prima dell'invio al Quirinale. Per me non ha ...

Dl dignità - Di Maio '8mila posti in meno Lobby contro il decreto - relazione manomessa'. Ed è scontro col Mef : O meglio, contro questo decreto, considerato da Di Maio un simbolo della sua linea politica. E anche un modo per riequilibrare i rapporti di forza nel governo, rispetto all'immagine di un esecutivo a ...

Il mistero della relazione tecnica sul dl dignità - cosa dice Di Maio - : Roma, 14 lug., askanews, - Nessun numero sulla perdita dei posti di lavoro era contenuto nel decreto dignità. Gli ottimila posti in meno apparsi nella relazione tecnica del decreto è stato inserito da ...

Dl dignità - Di Maio : 'Meno ottomila posti di lavoro? Quel numero è un boicottaggio delle lobby' : E dopo l'accusa mossa dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio, dai piani alti del Movimento filtra la volontà di 'fare pulizia' in Ragioneria dello Stato e al Ministero dell'Economia. In altre parole ...

Dl dignità - Di Maio pensa al complotto : "Lobby di tutti i tipi contro" : Lo specificano fonti del Ministero dell'Economia dopo le parole di Luigi Di Maio, aggiungendo che la Ragioneria generale dello Stato prende atto dei dati riportati nella relazione per valutare oneri ...

Decreto dignità - Di Maio evoca complotto lobby : posti a rischio? Qualcuno ha manomesso relazione tecnica : Di Maio evoca il complotto delle lobby parlando del Decreto dignità. «Nella relazione» al Decreto dignità «c'è scritto che farà perdere 8mila...

Decreto dignità - Di Maio attacca : 8000 posti in meno? Manomessa relazione : Ma M5s ribattono 'fare pulizia' - E' molto arrabbiato Luigi Di Maio contro al Ragioneria di Stato e contro il ministero dell'Economia colpevoli di aver diffuso numeri 'spuntati nella notte', che ...

Decreto dignità : 8 mila contratti in meno - ma Di Maio non ci sta : Il Decreto ha provocato le proteste e le reazioni del mondo imprenditoriale: Confindustria, confederazioni dell'artigianato e del commercio e turismo hanno visto nella stretta sui contratti un vero ...

Decreto dignità - Luigi Di Maio : “80mila posti di lavoro in meno? Numero apparso nella notte - sono le lobby che ci contrastano” : Il ministro del lavoro Luigi Di Maio si scaglia contro le lobby che starebbero contrastando l'approvazione del Decreto dignità: "Leggo sui giornali di stamattina che questo Decreto farebbe perdere 80mila posti di lavoro. Ma non c'è scritto da nessuna parte. C'è un altro Numero nella relazione che accompagna il Decreto, il Numero di 8mila. Ci tengo a dirvi che quel Numero è apparso la notte prima che il Decreto venisse inviato al Quirinale. Non è ...

Di Maio : «Lobby contro decreto dignità Non si perderanno ottomila posti» Video : Il vicepremier risponde a chi sostiene che le nuove misure varate dal governo incideranno sull’occupazione. «C’è qualcuno che vuole fare caciara»

Decreto dignità - Di Maio : “Perdita di 80mila posti di lavoro? Numero senza alcun valore. Lobby contro il decreto” : Luigi Di Maio, in viaggio verso Matera per festeggiare anche il bye bye ai vitalizi ha trasmesso un messaggio sulla sua pagina facebook: “Nella relazione al Decreto dignità c’è scritto che farà perdere 8mila posti di lavoro in un anno. Quel Numero, che per me non ha alcuna validità, è apparso la notte prima che il dl venisse inviato al Quirinale. Non è un Numero messo dai miei ministeri o altri ministri”. La verità è che ...

Di Maio : lobby contro decreto dignità Non si perderanno 8 mila posti : Il decreto Dignità non farà perdere posti di lavoro, e tantomeno gli 8 mila che molti, avversari politici e osservatori, denunciano. Lo sostiene il ministro del Lavoro Luigi Di Maio in un post ...

Decreto dignità - Di Maio accusa le lobby : -8mila posti di lavoro in meno non esiste : Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio contro i poteri forti, rei di aver manomesso il suo Decreto dignità e inserito il passaggio con gli 8mila posti di lavoro in meno."Nella relazione" al Decreto dignità "c'è scritto che farà perdere 8mila posti di lavoro in un anno. Quel numero, che per me non ha alcuna validità, è apparso la notte prima che il dl venisse inviato al Quirinale. ...

Dl dignità - Di Maio : “Meno ottomila posti di lavoro? Quel numero è un boicottaggio delle lobby” : «Leggo sui giornali che il decreto farebbe perdere ottantamila posti di lavoro, non sta da nessuna parte. C’è un altro numero, ottomila, perché nella relazione c’è scritto che questo decreto farà perdere ottomila posti di lavoro in un anno. Quel numero, che per me non significa assolutamente nulla: è apparso nella relazione tecnica al decreto la no...