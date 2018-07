Djokovic piega Nadal e vola in finale a Wimbledon

Wimbledon – Il ritorno del Djoker! Djokovic piega Nadal dopo 5 ore e 2 giorni : in finale per tornare grande : Novak Djokovic batte Rafa Nadal e accede alla finale di Wimbledon : il tennista serbo si impone al quinto set, dopo oltre 4 ore giocate in due giorni dopo la maratona di ieri fra Anderson e Isner, durata quasi 7 ore, quest’oggi Wimbledon regala un’altra grande partita dalla durata di 5 ore. Senza nulla togliere ai due big man di ieri, la sfida fra Djokovic e Nadal di quest’oggi è di tutt’altra caratura. Un match giocato in due giorni , ...

ATP Queen’s – Novak Djokovic è in finale! Il tennista serbo piega Chardy e prenota la sfida con Cilic : Novak Djokovic è il secondo finalista dell’ATP del Queen’s: il tennista serbo batte Chardy in due set e prenota la sfida contro Cilic Novak Djokovic stacca il pass per la finale del Queen’s. Il tennista serbo, scivolato attualmente fuori dalla top 20 mondiale (22°), ha avuto la meglio in semifinale sul francese Chardy, sconfitto in due set con il punteggio di 6-7 (5-7 al tie-break) / 4-6. Domani Djokovic si giocherà le sue chance in finale ...