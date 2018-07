Djokovic piega Nadal e vola in finale a Wimbledon

Wimbledon - Djokovic piega Nadal al quinto set : domani finale contro Anderson : Novak Djokovic è il secondo finalista di Wimbledon: il serbo ha battuto nella seconda semifinale lo spagnolo Rafael Nadal, n.1 del mondo, in 5 set con il punteggio di 6-4 3-6 7-6 , 11-9, 3-6 10-8 in 5 ore e 21 minuti di gioco Il match era stato sospeso ieri sera alla fine del terzo set. Djokovic, alla ricerca del suo quarto ...

