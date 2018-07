Djokovic-Anderson Finale Wimbledon 2018 | programma | orari e tv Come seguire l’atto

Wimbledon - Djokovic batte Nadal in una maratona da 5 ore e vola in finale contro Anderson : Il Djoker rinasce dalle sue ceneri sotto il tetto del centrale chiuso, eliminando in due giorni e cinque set, 10-8 dopo 5 ore e 17 minuti, il fiero numero uno del mondo Rafa Nadal in cima a una semifinale che ci risarcisce dello strazio di Anderson-Isner, sei ore e mezza di violenza bruta applicata al servizio. Djokovic e Nadal, al 52esimo episodio di una ...

Djokovic-Anderson Finale Wimbledon 2018 : orario d’inizio e programmazione tv. Come vederla in streaming : Novak Djokovic-Kevin Anderson sarà la Finale maschile di Wimbledon 2018 in programma domenica 15 luglio alle ore 15.00 (italiane). Si tratta di un atto conclusivo inedito e inatteso rispetto alle previsioni: il serbo è tornato alla grande e ha sconfitto Rafael Nadal in semiFinale, il sudafricano si è invece letteralmente superato eliminando Roger Federer ai quarti di Finale e poi avendo la meglio su John Isner dopo sei ore di gioco. Lo slavo ...

Wimbledon – Djokovic stremato e felice : “Anderson? Spero che domani almeno riusciremo a giocare” : Novak Djokovic torna in finale con il sorriso: il campione serbo batte Nadal al quinto set e raggiunge un risultato che gli mancava da troppo tempo Dopo oltre 5 ore di match, divise in 2 giorni, Novak Djokovic è riuscito a battere Rafa Nadal, conquistando l’accesso alla finale di Wimbledon. Un traguardo importantissimo per il tennista serbo che sembra definitivamente essersi ripreso dalle noie fisiche ne hanno flagellato ...

Wimbledon - Djokovic-Nadal sospesa. Serbo in vantaggio 2-1. Il vincente trova Anderson : La sfida di semifinale tra il sudafricano e lo statunitense John Isner è durata 6h35'. Novak Djokovic e Rafa Nadal, scesi in in campo alle 21, non sono andati oltre il terzo set

Wimbledon 2018 : due partite - tanti record - 10 ore e mille emozioni con Anderson-Isner e l’interminata Nadal-Djokovic : Non si sono ancora spenti gli echi delle urla del Centre Court ancora pieno a tarda ora. Erano sul punteggio di 9 pari del tie-break del terzo set, Rafael Nadal e Novak Djokovic, quando sono scoccate le fatidiche ore 11 di Londra. Quell’orario, per la prima volta nella storia di Wimbledon, ha causato l’interruzione di un match: più del torneo può l’accordo che intima all’All England Lawn Tennis Club di non disturbare, ...

Wimbledon – Anderson-Isner termina dopo quasi 7 ore : Djokovic e Nadal ne pagano le conseguenze : Djokovic e Nadal finalmente in campo dopo l’interminabile sfida tra Isner e Anderson: i due campioni di tennis hanno però poco tempo per porre fine alla loro semifinale di Wimbledon Il match di questo pomeriggio tra Anderson e Isner, valido per la semifinale di Wimbledon è terminato dopo 6 ore e 41 minuti di gioco: ad avere la meglio è stato il sudafricano, che stacca quindi, per la prima volta in carriera, il pass per una finale di ...

Wimbledon – Djokovic esalta Kevin Anderson : “top player su tutte le superifici. Federer ha giocato al meglio ma…” : Novak Djokovic ha esaltato il talento di Kevin Anderson, fresco vincitore dei quarti di finale di Wimbledon contro Roger Federer: secondo Nole il sudafricano è un top player Uno dei risultati più inaspettati di Wimbledon è stato, senza ombra di dubbio, quello legato all’eliminazione di Roger Federer. Il campione svizzero è stato battuto nei quarti di finale da Kevin Anderson, dopo una maratona durata oltre 4 ore di gioco. La rimonta ...

