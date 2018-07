ilfattoquotidiano

: Oggi su #Democratica: lavoro zero: il grande bluff del decreto Di Maio; il codice Rocco (Casalino) e le intimidazio… - pdnetwork : Oggi su #Democratica: lavoro zero: il grande bluff del decreto Di Maio; il codice Rocco (Casalino) e le intimidazio… - marcocappato : Ma veramente il 15 luglio a Roma c'è ancora gente che si chiuderà in casa a guardare la finale dei mondiali invece… - ManuPalo67 : Disability pride Italia, a #Roma sfilano le associazioni. Per ricordare i diritti dimenticati e non applicati -

(Di sabato 14 luglio 2018) Vogliono vedere riconosciute pari opportunità e non si sentono un peso ma una risorsa per la società. E’ con questo spirito che una decina di organizzazioni che sostengono le persone con disabilità hanno deciso di scendere in piazza per partecipare all’evento internazionale che si pone l’obiettivo di “rivendicare gli stessiper tutti” e, in particolare, che “inle leggi che tutelano i disabili non vengono di fatto attuate”. L’iniziativa si chiamae si terrà il 15 luglio per la prima volta a. Ci saranno l’Associazione Luca Coscioni, Parent Project, Habilia Onlus, Emergenza Sordi, oltre che l’Associazionena per la lotta alle sindromi atassiche Lazio Onlus e l’Associazione di clownterapia Magicaburla Onlus. Gli organizzatori sono laOnlus in collaborazione con la Fondazione ANMIL Sosteniamoli subito Onlus e ...